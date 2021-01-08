https://ria.ru/20210108/siriya-1592286773.html

Начальник ГРУ назвал самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию

Начальник ГРУ назвал самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию

Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что самым сложным "да" в его жизни стала РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:40

2021-01-08T01:40

2021-01-08T01:40

война в сирии

россия

павел костюков

главное разведывательное управление рф

башар асад

владимир путин

сирия

дамаск (город)

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе предыдущего года.Как отметил начальник ГРУ, работа по этому направлению осуществлялась Федеральной службой охраны и другими структурами, в том числе сирийскими партнерами, и консолидировалась в одном месте. Но при этом круг участвовавших в операции специалистов был предельно узок.Костюков подчеркнул, что у спецслужб "не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой".Воспоминания ПутинаРоссийский лидер, рассказывая о своих впечатлениях о поездке в сирийскую столицу, отметил восстановление жизни в Дамаске.Российский лидер добавил, что на тот момент в столице САР еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа.Президент объяснил, что так визит проходил во время православного Рождества, делегации посетили христианский храм, но помимо этого Путин решил побывать в мечети Омейядов.В январе прошлого года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.

https://ria.ru/20210107/siriya-1592221853.html

https://ria.ru/20210107/vizit-1592224062.html

россия

сирия

дамаск (город)

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россия, павел костюков, главное разведывательное управление рф, башар асад, владимир путин, сирия, дамаск (город), общество, в мире