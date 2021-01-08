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Война в Сирии
https://ria.ru/20210108/siriya-1592286773.html
Начальник ГРУ назвал самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию
Начальник ГРУ назвал самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию
Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что самым сложным "да" в его жизни стала РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:40
2021-01-08T01:40
война в сирии
россия
павел костюков
главное разведывательное управление рф
башар асад
владимир путин
сирия
дамаск (город)
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе предыдущего года.Как отметил начальник ГРУ, работа по этому направлению осуществлялась Федеральной службой охраны и другими структурами, в том числе сирийскими партнерами, и консолидировалась в одном месте. Но при этом круг участвовавших в операции специалистов был предельно узок.Костюков подчеркнул, что у спецслужб "не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой".Воспоминания ПутинаРоссийский лидер, рассказывая о своих впечатлениях о поездке в сирийскую столицу, отметил восстановление жизни в Дамаске.Российский лидер добавил, что на тот момент в столице САР еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа.Президент объяснил, что так визит проходил во время православного Рождества, делегации посетили христианский храм, но помимо этого Путин решил побывать в мечети Омейядов.В январе прошлого года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.
https://ria.ru/20210107/siriya-1592221853.html
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россия, павел костюков, главное разведывательное управление рф, башар асад, владимир путин, сирия, дамаск (город), общество, в мире

Начальник ГРУ назвал самое сложное решение из-за визита Путина в Сирию

01:40 08.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что самым сложным "да" в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе предыдущего года.

"Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и Федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги", — рассказал Костюков.

Как отметил начальник ГРУ, работа по этому направлению осуществлялась Федеральной службой охраны и другими структурами, в том числе сирийскими партнерами, и консолидировалась в одном месте. Но при этом круг участвовавших в операции специалистов был предельно узок.
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Костюков подчеркнул, что у спецслужб "не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой".

Воспоминания Путина

Российский лидер, рассказывая о своих впечатлениях о поездке в сирийскую столицу, отметил восстановление жизни в Дамаске.

"Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливается. В самом Дамаске, в центре Дамаска", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Российский лидер добавил, что на тот момент в столице САР еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа.

"Мы мало по улице разгуливали там в силу известных ограничений, связанных с безопасностью, но все-таки было и такое, где мы и на улицу выходили, с людьми общались. Очень дружелюбные, очень дружелюбные были встречи", — рассказал Путин.

Президент объяснил, что так визит проходил во время православного Рождества, делегации посетили христианский храм, но помимо этого Путин решил побывать в мечети Омейядов.

"Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причем бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", — указал Путин, отметив близость двух мировых религий.

В январе прошлого года Путин посетил Дамаск. Из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал сирийский президент Башар Асад. После переговоров лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Путин также посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска.
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Война в СирииРоссияПавел КостюковГлавное разведывательное управление РФБашар АсадВладимир ПутинСирияДамаск (город)ОбществоВ мире
 
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