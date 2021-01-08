https://ria.ru/20210108/sintszyan-1592343488.html

Центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ о демографии в СУАР

Центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ о демографии в СУАР

Исследовательский центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ об изменении численности населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:47

2021-01-08T18:47

2021-01-08T18:47

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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ об изменении численности населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).В документе говорится, что в последнее время большое внимание общественности приковывает вопрос численности населения Синьцзяна. В частности, антикитайско настроенный немецкий ученый Адриан Зенц опубликовал доклад на тему "Стерилизация и принудительная контрацепция: действия КПК по ограничению рождаемости уйгур в Синьцзяне", в котором приводится информация неизвестного происхождения с целью очернить Синьцзян и проводимую там демографическую политику.Глобальная тенденция изменения этнического соотношения численности населения показывает, что чем выше уровень социально-экономического развития, тем сильнее желание в самореализации, а также рождения и воспитания более здорового потомства, что естественным образом приводит к снижению рождаемости и коэффициента естественного прироста населения, подчеркивают авторы доклада исследовательского центра развития Синьцзяна. В документе также отмечается, что причины снижения рождаемости и коэффициента естественного прироста населения нацменьшинств в Синьцзяне в 2018 году заключаются в следующем: с одной стороны это результат строгого претворения в жизнь политики планирования рождаемости, с другой стороны это свидетельство того, что социально-экономическое развитие в последние годы стало способствовать ускорению процесса изменения процентного соотношения численности нацменьшинств, который ранее протекал более медленно.В докладе говорится, что с продвижением работы по ликвидации нищеты, постоянно улучшаются условия, как для производства, так и для жизни. В южной части СУАР значительно повысился уровень образования, изменился взгляд на рождаемость, все больше молодежи предпочитают не спешить создавать семью и рожать детей, а также рожать меньше, но при этом жить лучше. Поэтому упомянутые выше изменения численности населения в Синьцзяне – это не просто вопрос увеличения или уменьшения численности населения, это, в первую очередь, связано с всесторонним повышением качества жизни населения, и в коечном счете, это результат самостоятельного выбора каждого человека, к какой бы этнической группе он не принадлежал.

https://ria.ru/20210108/innovatsiya-1592343117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синьцзян-уйгурский автономный район, китай, в мире