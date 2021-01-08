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"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей
"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей
Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:32
2021-01-08T11:32
михаил мишустин
ростех
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.По словам Мишустина, корпорация достигла серьезных успехов, занимаясь импортозамещением. "Примером этого был полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это один из примеров, их много", - сказал он.Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии не было сокращений на производствах.Кроме того, Мишустин отметил работу "Ростеха" в части производства средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса. "Это был очень серьезный проект, и мы нарастили в разы за считанные месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. И сейчас... не закупаем ничего из-за рубежа", - сказал он и тут же отметил необходимость наращивания работы по выпуску гражданской продукции на предприятиях.
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михаил мишустин, ростех, сергей чемезов, экономика

"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей

11:32 08.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.
По словам Мишустина, корпорация достигла серьезных успехов, занимаясь импортозамещением. "Примером этого был полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это один из примеров, их много", - сказал он.
Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии не было сокращений на производствах.
Кроме того, Мишустин отметил работу "Ростеха" в части производства средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса. "Это был очень серьезный проект, и мы нарастили в разы за считанные месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. И сейчас... не закупаем ничего из-за рубежа", - сказал он и тут же отметил необходимость наращивания работы по выпуску гражданской продукции на предприятиях.
"Как отметил наш президент, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались", - сказал Мишустин.
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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