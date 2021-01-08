"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.
По словам Мишустина, корпорация достигла серьезных успехов, занимаясь импортозамещением. "Примером этого был полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это один из примеров, их много", - сказал он.
Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии не было сокращений на производствах.
Кроме того, Мишустин отметил работу "Ростеха" в части производства средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса. "Это был очень серьезный проект, и мы нарастили в разы за считанные месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. И сейчас... не закупаем ничего из-за рубежа", - сказал он и тут же отметил необходимость наращивания работы по выпуску гражданской продукции на предприятиях.
"Как отметил наш президент, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались", - сказал Мишустин.
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