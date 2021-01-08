https://ria.ru/20210108/rostekh-1592309283.html

"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей

"Ростеху" поручили наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей

Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:32

2021-01-08T11:32

2021-01-08T11:32

михаил мишустин

ростех

сергей чемезов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/59/1556415985_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e925fc5311f965d1c936fd029c7ab31b.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, важно, чтобы "Ростех" развивал это направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.По словам Мишустина, корпорация достигла серьезных успехов, занимаясь импортозамещением. "Примером этого был полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это один из примеров, их много", - сказал он.Мишустин также поблагодарил Чемезова за то, что в период пандемии не было сокращений на производствах.Кроме того, Мишустин отметил работу "Ростеха" в части производства средств индивидуальной защиты во время распространения коронавируса. "Это был очень серьезный проект, и мы нарастили в разы за считанные месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. И сейчас... не закупаем ничего из-за рубежа", - сказал он и тут же отметил необходимость наращивания работы по выпуску гражданской продукции на предприятиях.

https://ria.ru/20201207/samolet-1587957789.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, ростех, сергей чемезов, экономика