https://ria.ru/20210108/press-sekretar-1592287520.html
Пресс-секретарь Трампа отказалась отвечать на вопросы о беспорядках
Пресс-секретарь Трампа отказалась отвечать на вопросы о беспорядках
Пресс-секретарь Белого дома США Кейли Макинани отказалась отвечать на вопросы журналистов на первом с начала беспорядков в Капитолии брифинге. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:46
2021-01-08T01:46
2021-01-08T01:46
захват капитолия в вашингтоне
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Пресс-секретарь Белого дома США Кейли Макинани отказалась отвечать на вопросы журналистов на первом с начала беспорядков в Капитолии брифинге.Брифинг транслировался YouTube-каналом Белого дома.Макинани, зачитав краткое обращение с осуждением действий сторонников Трампа, быстро вышла из зала пресс-конференций под выкрики журналистов, просивших о возможности задать вопросы.Брифинг продлился не более двух-трех минут, несмотря на то, что администрация США хранила молчание относительно беспорядков в Капитолии почти сутки и в ее адрес были выдвинуты многочисленные обвинения со стороны демократов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html
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кейли макинани, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире