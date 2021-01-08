Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/pompeo-1592292588.html
CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:59
2021-01-08T06:50
захват капитолия в вашингтоне
стивен мнучин
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589559781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_597e09134797253393d7c8405a6aabaa.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда Трампа, но отказались от этого шага, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали отстранить Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять обязанности в рамках 25-й поправки. Эта процедура требует вмешательства вице-президента и большинства членов кабинета.По данным телеканала, Помпео и Мнучин вели неофициальное обсуждение этого вопроса внутри своих ведомств.Как сообщается, участники обсуждения пришли к выводу, что процесс отстранения займет слишком много времени, чтобы возыметь желаемый эффект, поскольку срок правления Трампа завершается уже 20 января. Кроме того, было неясно, смогут ли голосовать за применение 25-й поправки несколько глав ведомств, которые не утверждены в сенате и работают с приставкой и.о.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589559781_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_6ac6ceef893be5fbd0df68b46cab139f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен мнучин, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, москва, сша, в мире

CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа

04:59 08.01.2021 (обновлено: 06:50 08.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда Трампа, но отказались от этого шага, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали отстранить Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять обязанности в рамках 25-й поправки. Эта процедура требует вмешательства вице-президента и большинства членов кабинета.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
По данным телеканала, Помпео и Мнучин вели неофициальное обсуждение этого вопроса внутри своих ведомств.
Как сообщается, участники обсуждения пришли к выводу, что процесс отстранения займет слишком много времени, чтобы возыметь желаемый эффект, поскольку срок правления Трампа завершается уже 20 января. Кроме того, было неясно, смогут ли голосовать за применение 25-й поправки несколько глав ведомств, которые не утверждены в сенате и работают с приставкой и.о.
В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 07:17Захват Капитолия в Вашингтоне
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
 
Захват Капитолия в ВашингтонеСтивен МнучинНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния