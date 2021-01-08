CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:59 08.01.2021 (обновлено: 06:50 08.01.2021)
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда Трампа, но отказались от этого шага, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали отстранить Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять обязанности в рамках 25-й поправки. Эта процедура требует вмешательства вице-президента и большинства членов кабинета.
По данным телеканала, Помпео и Мнучин вели неофициальное обсуждение этого вопроса внутри своих ведомств.
Как сообщается, участники обсуждения пришли к выводу, что процесс отстранения займет слишком много времени, чтобы возыметь желаемый эффект, поскольку срок правления Трампа завершается уже 20 января. Кроме того, было неясно, смогут ли голосовать за применение 25-й поправки несколько глав ведомств, которые не утверждены в сенате и работают с приставкой и.о.
В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.