https://ria.ru/20210108/pompeo-1592292588.html

CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа

CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:59

2021-01-08T04:59

2021-01-08T06:50

захват капитолия в вашингтоне

стивен мнучин

нэнси пелоси

капитолий

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти президента Дональда Трампа, но отказались от этого шага, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали отстранить Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять обязанности в рамках 25-й поправки. Эта процедура требует вмешательства вице-президента и большинства членов кабинета.По данным телеканала, Помпео и Мнучин вели неофициальное обсуждение этого вопроса внутри своих ведомств.Как сообщается, участники обсуждения пришли к выводу, что процесс отстранения займет слишком много времени, чтобы возыметь желаемый эффект, поскольку срок правления Трампа завершается уже 20 января. Кроме того, было неясно, смогут ли голосовать за применение 25-й поправки несколько глав ведомств, которые не утверждены в сенате и работают с приставкой и.о.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html

москва

сша

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стивен мнучин, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, москва, сша, в мире