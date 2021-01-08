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Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны после праздников
Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны после праздников
На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T00:20
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такая температура на три градуса ниже нормы. В некоторых местах столбики термометров опустятся до минус 16-18 градусов. 12 января ожидается продолжение морозов. Кроме того, в ближайшие дни увеличится высота сугробов, прогнозируют синоптики."В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра", — добавил собеседник агентства.Также он уточнил, что снежный покров в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.Вильфанд добавил, что очень теплые температуры для января на юге России снизятся на 5-6 градусов 10 января. Тем не менее они лишь приблизятся к норме, но все-таки будут выше нее, а ночные температуры опустятся ниже нуля.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны после праздников

00:20 08.01.2021 (обновлено: 00:41 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина стряхивает снег с веток во время прогулки в 30-градусный мороз в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае
Женщина стряхивает снег с веток во время прогулки в 30-градусный мороз в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До конца каникул погода комфортная, зимняя, в мягком варианте. Завтра (8 января. — Прим. ред.) небольшое даже потепление: температура минус 2-4 градуса, по области до минус 6. 9 января — минус 6-8 градусов, 10 января — до минус 10. Но все эти температуры выше нормы. Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день. Понижение температуры коснется всей европейской части страны", — отметил Вильфанд.

Он отметил, что такая температура на три градуса ниже нормы. В некоторых местах столбики термометров опустятся до минус 16-18 градусов. 12 января ожидается продолжение морозов. Кроме того, в ближайшие дни увеличится высота сугробов, прогнозируют синоптики.
"В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра", — добавил собеседник агентства.
Также он уточнил, что снежный покров в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.
Вильфанд добавил, что очень теплые температуры для января на юге России снизятся на 5-6 градусов 10 января. Тем не менее они лишь приблизятся к норме, но все-таки будут выше нее, а ночные температуры опустятся ниже нуля.
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