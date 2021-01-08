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Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны после праздников

Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны после праздников

На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:20

2021-01-08T00:20

2021-01-08T00:41

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На всей европейской части России с началом рабочей недели понизится температура, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такая температура на три градуса ниже нормы. В некоторых местах столбики термометров опустятся до минус 16-18 градусов. 12 января ожидается продолжение морозов. Кроме того, в ближайшие дни увеличится высота сугробов, прогнозируют синоптики."В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра", — добавил собеседник агентства.Также он уточнил, что снежный покров в центре Европейской России в 1,5 раза меньше средних значений.Вильфанд добавил, что очень теплые температуры для января на юге России снизятся на 5-6 градусов 10 января. Тем не менее они лишь приблизятся к норме, но все-таки будут выше нее, а ночные температуры опустятся ниже нуля.

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество