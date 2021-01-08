https://ria.ru/20210108/podstrekatelstvo-1592354174.html

Минюст отказался обвинять Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия

Минюст отказался обвинять Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия

Минюст США не планирует предъявлять президенту Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия, сообщил представитель ведомства на брифинге в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T22:19

2021-01-08T22:19

2021-01-08T22:19

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Минюст США не планирует предъявлять президенту Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия, сообщил представитель ведомства на брифинге в пятницу."Мы не ожидаем (выдвижения) обвинений такого рода", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, будет ли Трамп или кто-либо из выступавших на митинге в его поддержку обвинен в подстрекательстве к беспорядкам или насилию.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире