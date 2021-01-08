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При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси
При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси
Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:09
2021-01-08T21:09
2021-01-08T23:19
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210107/pelosi-1592280043.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире