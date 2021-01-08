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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
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При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси
При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси
Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:09
2021-01-08T23:19
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси

21:09 08.01.2021 (обновлено: 23:19 08.01.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.

"Ноутбук был украден из конференцзала. Это был ноутбук, который использовался только для презентаций", - написал Хэммилл в Twitter.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 22:10Захват Капитолия в Вашингтоне
Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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