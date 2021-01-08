https://ria.ru/20210108/pelosi-1592350895.html

При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси

При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси

Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:09

2021-01-08T21:09

2021-01-08T23:19

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/pelosi-1592280043.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире