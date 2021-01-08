https://ria.ru/20210108/otstavka-1592289095.html
AP: шеф полиции Капитолия в Вашингтоне подал в отставку после беспорядков
AP: шеф полиции Капитолия в Вашингтоне подал в отставку после беспорядков
Шеф полиции вашингтонского Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после массовых беспорядков, которые привели к гибели людей, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:36
2021-01-08T02:36
2021-01-08T02:43
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шеф полиции вашингтонского Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после массовых беспорядков, которые привели к гибели людей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированный источник.Ранее к отставке Сунда призвала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.По данным агентства, Сунд уже подал заявление об отставке, которая вступит в силу 16 января.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире