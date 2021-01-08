https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592332573.html
Заболевшего COVID-19 премьера Абхазии доставили на лечение в Москву
Заболевшего COVID-19 премьера Абхазии доставили на лечение в Москву
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, доставлен на лечение в Москву в больницу Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T16:16
2021-01-08T16:16
2021-01-08T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр анкваб
абхазия
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СУХУМ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, доставлен на лечение в Москву в больницу Федерального медико-биологического агентства России, сообщает пресс-служба кабмина республики.Коронавирус у премьера Абхазии был подтвержден 30 декабря. Консилиум врачей 7 января рекомендовал направить Анкваба в специализированную российскую клинику во избежание развития осложнений.Уточняется, что Анкваб перенес перелет нормально, его состояние стабильное.Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, он продолжает получать необходимое лечение в своей резиденции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр анкваб, абхазия, москва