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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592310251.html
В Госдуме рассказали, куда обратиться за бесплатными лекарствами от COVID
В Госдуме рассказали, куда обратиться за бесплатными лекарствами от COVID
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян в случае трудностей с получением бесплатных лекарств от коронавируса обращаться к... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:43
2021-01-08T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
борис менделевич
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян в случае трудностей с получением бесплатных лекарств от коронавируса обращаться к главврачу и на горячую линию по COVID-19, отметив, что лично проверил колл-центр.Парламентарий пояснил, что в регионы на лекарства для больных коронавирусом направлено более 5 миллиардов рублей. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Вместе с тем, отметил Менделевич, поступают жалобы о том, что не всем пациентам выдают рецепты на бесплатные лекарства.Он рассказал, что сам лично позвонил и проверил эти номера. После звонка обращение будет зарегистрировано с указанием данных пациента, номера поликлиники и времени посещения, а проверка случая должна проходить в течение месяца. "Да, я понимаю, что с точки зрения конкретного человека и течения болезни это большой срок, однако именно подобная активная позиция, возможно, поможет оперативно получать препараты другим пациентам", - сказал он.Менделевич также отметил, что в случае, если рецепт все же выписан, в аптеку с ним идти не стоит, а лучше воспользоваться помощью волонтеров, которые передадут препарат с соблюдением всех правил безопасности. В частности, в Татарстане, по его словам, как правило, волонтеры отрабатывают заявки в течение суток.Депутат также напомнил, что если у больного есть признаки коронавируса, то не рекомендуется сразу же идти в медучреждение. Он посоветовал при признаках заболевания сначала позвонить в поликлинику, не выходя из дома. Параллельно дома лучше завести отдельную посуду и полотенца, по возможности - самоизолироваться в отдельное помещение, которое рекомендуется систематически проветривать.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307828.html
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коронавирус в россии, борис менделевич, общество

В Госдуме рассказали, куда обратиться за бесплатными лекарствами от COVID

11:43 08.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе
Медсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян в случае трудностей с получением бесплатных лекарств от коронавируса обращаться к главврачу и на горячую линию по COVID-19, отметив, что лично проверил колл-центр.
Парламентарий пояснил, что в регионы на лекарства для больных коронавирусом направлено более 5 миллиардов рублей. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Вместе с тем, отметил Менделевич, поступают жалобы о том, что не всем пациентам выдают рецепты на бесплатные лекарства.
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"Надо понимать, что организм у всех разный, да и ряд вирусов имеют схожую симптоматику. Поэтому в данном случае основное решение все же за врачом. Однако, если пациент сомневается в корректности диагноза, то может обратиться к главврачу медучреждения, а также в региональное отделение Росздравнадзора или Минздрава. К примеру, горячая линия по коронавирусу в Москве +7 (495) 870-45-09, в Санкт-Петербурге 8-800-555-49-43, в Татарстане 8-800-222 59-00", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он рассказал, что сам лично позвонил и проверил эти номера. После звонка обращение будет зарегистрировано с указанием данных пациента, номера поликлиники и времени посещения, а проверка случая должна проходить в течение месяца. "Да, я понимаю, что с точки зрения конкретного человека и течения болезни это большой срок, однако именно подобная активная позиция, возможно, поможет оперативно получать препараты другим пациентам", - сказал он.
Менделевич также отметил, что в случае, если рецепт все же выписан, в аптеку с ним идти не стоит, а лучше воспользоваться помощью волонтеров, которые передадут препарат с соблюдением всех правил безопасности. В частности, в Татарстане, по его словам, как правило, волонтеры отрабатывают заявки в течение суток.
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Депутат также напомнил, что если у больного есть признаки коронавируса, то не рекомендуется сразу же идти в медучреждение. Он посоветовал при признаках заболевания сначала позвонить в поликлинику, не выходя из дома. Параллельно дома лучше завести отдельную посуду и полотенца, по возможности - самоизолироваться в отдельное помещение, которое рекомендуется систематически проветривать.
"Отмечу, что по закону, если состояние больного угрожает жизни, то медицинская бригада обязана приехать не позднее, чем через 20 минут. В зависимости от тяжести также могут прислать неотложку в течение двух часов или врача от поликлиники в течение 24 часов. Да, в пандемию время смещается. Однако надо помнить, что чем раньше начинается лечение болезни, то, как правило, тем больше шансов на скорое выздоровление. Поэтому в случае ожидания медпомощи длительное время советую звонить на горячую линию по вопросам коронавируса 8-800-2000-112", - рассказал парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииБорис МенделевичОбщество
 
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