https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592310251.html

В Госдуме рассказали, куда обратиться за бесплатными лекарствами от COVID

В Госдуме рассказали, куда обратиться за бесплатными лекарствами от COVID

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян в случае трудностей с получением бесплатных лекарств от коронавируса обращаться к... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:43

2021-01-08T11:43

2021-01-08T11:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

борис менделевич

общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян в случае трудностей с получением бесплатных лекарств от коронавируса обращаться к главврачу и на горячую линию по COVID-19, отметив, что лично проверил колл-центр.Парламентарий пояснил, что в регионы на лекарства для больных коронавирусом направлено более 5 миллиардов рублей. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Вместе с тем, отметил Менделевич, поступают жалобы о том, что не всем пациентам выдают рецепты на бесплатные лекарства.Он рассказал, что сам лично позвонил и проверил эти номера. После звонка обращение будет зарегистрировано с указанием данных пациента, номера поликлиники и времени посещения, а проверка случая должна проходить в течение месяца. "Да, я понимаю, что с точки зрения конкретного человека и течения болезни это большой срок, однако именно подобная активная позиция, возможно, поможет оперативно получать препараты другим пациентам", - сказал он.Менделевич также отметил, что в случае, если рецепт все же выписан, в аптеку с ним идти не стоит, а лучше воспользоваться помощью волонтеров, которые передадут препарат с соблюдением всех правил безопасности. В частности, в Татарстане, по его словам, как правило, волонтеры отрабатывают заявки в течение суток.Депутат также напомнил, что если у больного есть признаки коронавируса, то не рекомендуется сразу же идти в медучреждение. Он посоветовал при признаках заболевания сначала позвонить в поликлинику, не выходя из дома. Параллельно дома лучше завести отдельную посуду и полотенца, по возможности - самоизолироваться в отдельное помещение, которое рекомендуется систематически проветривать.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307828.html

https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592308124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, борис менделевич, общество