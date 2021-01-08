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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307717.html
В России выявили 23 652 новых случая коронавируса
В России выявили 23 652 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 652 новых случая COVID-19, умерли 454 человека, выписались из больниц — 21 677, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:16
2021-01-08T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 652 новых случая COVID-19, умерли 454 человека, выписались из больниц — 21 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 2697 заразившихся (11,4 процента) не наблюдается симптомов.Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5027 (накануне было на 156 человек меньше), Санкт-Петербурге — 3017, Подмосковье — 1226, Нижегородской области — 467, Ростовской — 394, Воронежской — 389, Свердловской — 387, Красноярском крае — 318, в Вологодской области и Хабаровском крае — по 303 человека. Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (всего один пациент), Туве (11) и Еврейской автономной области (14).Накануне сообщалось о 23 541 новом случае COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента. Однако специалисты связывают снижение заболеваемости до показателей конца ноября с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 3 355 794 человек, умерли за все время 60 911 человек, вылечились — 2 731 129.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 86 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 88 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 23 652 новых случая коронавируса

11:16 08.01.2021 (обновлено: 11:55 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 652 новых случая COVID-19, умерли 454 человека, выписались из больниц — 21 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 2697 заразившихся (11,4 процента) не наблюдается симптомов.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5027 (накануне было на 156 человек меньше), Санкт-Петербурге — 3017, Подмосковье — 1226, Нижегородской области — 467, Ростовской — 394, Воронежской — 389, Свердловской — 387, Красноярском крае — 318, в Вологодской области и Хабаровском крае — по 303 человека. Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (всего один пациент), Туве (11) и Еврейской автономной области (14).
Накануне сообщалось о 23 541 новом случае COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента. Однако специалисты связывают снижение заболеваемости до показателей конца ноября с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
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Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 3 355 794 человек, умерли за все время 60 911 человек, вылечились — 2 731 129.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 86 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 88 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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