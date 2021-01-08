В России выявили 23 652 новых случая коронавируса
11:16 08.01.2021 (обновлено: 11:55 08.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 652 новых случая COVID-19, умерли 454 человека, выписались из больниц — 21 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 2697 заразившихся (11,4 процента) не наблюдается симптомов.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5027 (накануне было на 156 человек меньше), Санкт-Петербурге — 3017, Подмосковье — 1226, Нижегородской области — 467, Ростовской — 394, Воронежской — 389, Свердловской — 387, Красноярском крае — 318, в Вологодской области и Хабаровском крае — по 303 человека. Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (всего один пациент), Туве (11) и Еврейской автономной области (14).
Накануне сообщалось о 23 541 новом случае COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента. Однако специалисты связывают снижение заболеваемости до показателей конца ноября с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 3 355 794 человек, умерли за все время 60 911 человек, вылечились — 2 731 129.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 86 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 88 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.