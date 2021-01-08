МИД Китая сравнил беспорядки в Капитолии с событиями в Гонконге
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин провела параллель между штурмом Капитолия в Вашингтоне и погромом в здании заксобрания Гонконга в июле 2019 года, отметив, что в США демонстрантов называют бутовщиками, в то время как гонконгских за аналогичные действия выставляют народными героями.
В июле 2019 года во время массовых протестов несколько сотен человек ворвались в здание законодательного собрания Гонконга и устроили погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Полиция расчистила здание лишь спустя несколько часов после предварительного предупреждения. Тогда западные страны, в частности, США, осуждали Китай за аресты и применение силы во время демонстраций.
В среду сторонники президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий. Зданию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США.
"Почему то, что произошло в США и в Гонконге под схожими лозунгами, воспринимается по-разному? Почему у некоторых разная реакция на эти события? Почему протестующие в США называются бунтовщиками, а как только дело доходит до Гонконга, то это национальные герои? Почему в США это отстаивание демократии и свободы, а в Гонконге это подавление демократии и свободы? Разве есть абсолютная свобода?" - заявила на брифинге Хуа Чуньин, комментируя обеспокоенность западных стран недавними арестами в Гонконге 53 человек, подозреваемых в попытке свержения местной администрации.
Она подчеркнула, что задержанные подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности, их целью было свержение власти специального административного района. По словам Хуа Чуньин, подрыв национальной безопасности не имеет никакого отношения к демократии и свободе.
Она напомнила, что пресс-секретарь Белого дома в видеообращении заявил, что первая поправка к Конституции США гарантирует свободу мирных собраний, однако в Вашингтоне это не было мирным собранием, они нарушили право, гарантируемое первой поправкой, "он осудил насильственные действия, завив, что нарушители правопорядка должны быть наказаны по всей строгости закона".
"Почему то, что неприемлемо в США, должно быть приемлемо в Гонконге? Почему свобода, которая непозволительна в США, должна быть дозволена в Гонконге?... Кроме того, события, которые произошли в Капитолии, были организованы самими американцами, в том время как события в Гонконге были организованы внешними силами, а некоторые американцы сыграли в этом крайне бесславную роль", - добавила Хуа Чуньин.
Она отметила, что ограничительные меры в отношении "руководителей США" в некоторых социальных сетях означают, что в США тоже бывают перебои со свободой слова.