https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html

МИД Китая сравнил беспорядки в Капитолии с событиями в Гонконге

МИД Китая сравнил беспорядки в Капитолии с событиями в Гонконге

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин провела параллель между штурмом Капитолия в Вашингтоне и погромом в здании заксобрания Гонконга в июле 2019 года,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:34

2021-01-08T16:34

2021-01-08T16:34

капитолий

хуа чуньин

дональд трамп

мид кнр

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китай

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин провела параллель между штурмом Капитолия в Вашингтоне и погромом в здании заксобрания Гонконга в июле 2019 года, отметив, что в США демонстрантов называют бутовщиками, в то время как гонконгских за аналогичные действия выставляют народными героями.В июле 2019 года во время массовых протестов несколько сотен человек ворвались в здание законодательного собрания Гонконга и устроили погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Полиция расчистила здание лишь спустя несколько часов после предварительного предупреждения. Тогда западные страны, в частности, США, осуждали Китай за аресты и применение силы во время демонстраций.В среду сторонники президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий. Зданию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США.Она подчеркнула, что задержанные подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности, их целью было свержение власти специального административного района. По словам Хуа Чуньин, подрыв национальной безопасности не имеет никакого отношения к демократии и свободе.Она напомнила, что пресс-секретарь Белого дома в видеообращении заявил, что первая поправка к Конституции США гарантирует свободу мирных собраний, однако в Вашингтоне это не было мирным собранием, они нарушили право, гарантируемое первой поправкой, "он осудил насильственные действия, завив, что нарушители правопорядка должны быть наказаны по всей строгости закона".Она отметила, что ограничительные меры в отношении "руководителей США" в некоторых социальных сетях означают, что в США тоже бывают перебои со свободой слова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/tayvan-1592310706.html

https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html

https://ria.ru/20210108/partiya-1592330133.html

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, хуа чуньин, дональд трамп, мид кнр, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире