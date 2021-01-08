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Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроется в Москве весной
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроется в Москве весной
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, сообщил Агентству городских новостей "Москва"... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:32
2021-01-08T18:32
2021-01-08T18:32
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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, сообщил Агентству городских новостей "Москва" руководитель отдела коммерческого развития ООО "Парк Хуамин" Мэн Синь.Как он уточнил, открыть одноименный парк, созданный в традиционном китайском стиле, планируют одновременно с открытием китайского делового центра. "Безусловно, несмотря на те коррективы, которые внесла в наши планы пандемия, мы не изменили и нашего решения, по-прежнему продолжаем придерживаться мнения, что работы по росписи домиков в китайском парке должны осуществляться вручную профессиональными художниками из Китая, чтобы подчеркнуть аутентичность и преданность традициям и культуре Китая", - заключил Мэн Синь.
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