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Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроется в Москве весной
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроется в Москве весной
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, сообщил Агентству городских новостей "Москва"... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:32
2021-01-08T18:32
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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, сообщил Агентству городских новостей "Москва" руководитель отдела коммерческого развития ООО "Парк Хуамин" Мэн Синь.Как он уточнил, открыть одноименный парк, созданный в традиционном китайском стиле, планируют одновременно с открытием китайского делового центра. "Безусловно, несмотря на те коррективы, которые внесла в наши планы пандемия, мы не изменили и нашего решения, по-прежнему продолжаем придерживаться мнения, что работы по росписи домиков в китайском парке должны осуществляться вручную профессиональными художниками из Китая, чтобы подчеркнуть аутентичность и преданность традициям и культуре Китая", - заключил Мэн Синь.
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россия, москва, китай

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" откроется в Москве весной

18:32 08.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию весной 2021 года, сообщил Агентству городских новостей "Москва" руководитель отдела коммерческого развития ООО "Парк Хуамин" Мэн Синь.
Как он уточнил, открыть одноименный парк, созданный в традиционном китайском стиле, планируют одновременно с открытием китайского делового центра. "Безусловно, несмотря на те коррективы, которые внесла в наши планы пандемия, мы не изменили и нашего решения, по-прежнему продолжаем придерживаться мнения, что работы по росписи домиков в китайском парке должны осуществляться вручную профессиональными художниками из Китая, чтобы подчеркнуть аутентичность и преданность традициям и культуре Китая", - заключил Мэн Синь.
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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