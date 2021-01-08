Мишустин утвердил "дорожные карты" оптимизации институтов развития
10:08 08.01.2021 (обновлено: 10:17 08.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции на площадке НПЦ "Биокад" в Стрельне
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожные карты оптимизации институтов развития, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председатель правительства также подписал распоряжение, содержащее дорожные карты по формированию новой структуры институтов развития (ИР). Решение позволит избежать дублирования функций ИР с госорганами и коммерческими организациями, усовершенствовать существующие механизмы управления", - говорится в сообщении.
Добавляется, что документ принят в рамках реформы институтов развития.
"Цель преобразований – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утверждённых президентом России", - подчеркивается в сообщении.