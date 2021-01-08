https://ria.ru/20210108/instituty-1592302458.html

Мишустин утвердил "дорожные карты" оптимизации институтов развития

Мишустин утвердил "дорожные карты" оптимизации институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожные карты оптимизации институтов развития, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:08

2021-01-08T10:08

2021-01-08T10:17

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожные карты оптимизации институтов развития, сообщается на сайте правительства РФ.Добавляется, что документ принят в рамках реформы институтов развития."Цель преобразований – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утверждённых президентом России", - подчеркивается в сообщении.

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2021

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михаил мишустин, политика