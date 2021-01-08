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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210108/innovatsiya-1592343117.html
На конкурсе КНР-РФ по инновациям достигнуто более 50 соглашений
На конкурсе КНР-РФ по инновациям достигнуто более 50 соглашений
На Китайско-Российском конкурсе инноваций и предпринимательства было достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:41
2021-01-08T18:41
россия-китай: главное
россия
москва
китай
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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайско-Российском конкурсе инноваций и предпринимательства было достигнуто более 50 соглашений о сотрудничествеРанее ответственная с китайской стороны Китайско-Российского конкурса инноваций и предпринимательства Го Цзени отмечала, что прошло уже два подобных конкурса, благодаря которым всего было достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве. Конкурс способствовал эффективному проведению 500 деловых переговоров, привлек к участию в мероприятиях более 400 российских стартап-проектов.В 2019 году лидеры КНР и РФ объявили о совместном проведении в 2020–2021 годах Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества. В августе 2020 года Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества официально стартовали.Го Цзени отметила, что Китайско-Российский конкурс инноваций и предпринимательства – одно из главных тематических мероприятий в контексте китайско-российского научно-технического и инновационного взаимодействия, организованное Пекинской ассоциацией международных обменов совместно с Научным парком МГУ. Мероприятие способствовало подписанию ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве между Научно-техническим парком Китайского нефтегазового университета и Научным парком МГУ, Государственным научно-техническим парком Цзяннаньского университета и Научным парком МГУ и других.Она подчеркнула, что в связи с эпидемией финал второго Китайско-Российского конкурса инноваций и предпринимательства в 2020 году в городе Уси прошел в формате "онлайн-офлайн". В ходе мероприятия состоялась "Специальная китайско-российская онлайн-презентация биомедицины", что способствовало четкому сопряжению контактов между российскими проектами и китайскими компаниями, в том числе, с Парком науки о жизни Чжунгуаньцунь и с Парком программного обеспечения Чжунгуаньцунь.Го Цзени отметила, что Неделя китайско-российского инновационного сотрудничества и Китайско-Российский конкурс инноваций и предпринимательства создали платформу для научно-технического обмена Китая и России, а также заложили благоприятный фундамент для сотрудничества, технологического обмена и совместной интеграции ресурсов между научно-техническими предприятиями двух стран. Кроме того, организаторы конкурса также объединили большое число отличных российских стартап-проектов, аккумулировав богатые преимущества и ресурсы для дальнейшего развития китайско-российского научно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20210108/khuamin-1592342446.html
https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592222933.html
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60
россия, москва, китай

На конкурсе КНР-РФ по инновациям достигнуто более 50 соглашений

18:41 08.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". На Китайско-Российском конкурсе инноваций и предпринимательства было достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве
Ранее ответственная с китайской стороны Китайско-Российского конкурса инноваций и предпринимательства Го Цзени отмечала, что прошло уже два подобных конкурса, благодаря которым всего было достигнуто более 50 соглашений о сотрудничестве. Конкурс способствовал эффективному проведению 500 деловых переговоров, привлек к участию в мероприятиях более 400 российских стартап-проектов.
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В 2019 году лидеры КНР и РФ объявили о совместном проведении в 2020–2021 годах Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества. В августе 2020 года Годы китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества официально стартовали.
Го Цзени отметила, что Китайско-Российский конкурс инноваций и предпринимательства – одно из главных тематических мероприятий в контексте китайско-российского научно-технического и инновационного взаимодействия, организованное Пекинской ассоциацией международных обменов совместно с Научным парком МГУ. Мероприятие способствовало подписанию ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве между Научно-техническим парком Китайского нефтегазового университета и Научным парком МГУ, Государственным научно-техническим парком Цзяннаньского университета и Научным парком МГУ и других.
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Она подчеркнула, что в связи с эпидемией финал второго Китайско-Российского конкурса инноваций и предпринимательства в 2020 году в городе Уси прошел в формате "онлайн-офлайн". В ходе мероприятия состоялась "Специальная китайско-российская онлайн-презентация биомедицины", что способствовало четкому сопряжению контактов между российскими проектами и китайскими компаниями, в том числе, с Парком науки о жизни Чжунгуаньцунь и с Парком программного обеспечения Чжунгуаньцунь.
Го Цзени отметила, что Неделя китайско-российского инновационного сотрудничества и Китайско-Российский конкурс инноваций и предпринимательства создали платформу для научно-технического обмена Китая и России, а также заложили благоприятный фундамент для сотрудничества, технологического обмена и совместной интеграции ресурсов между научно-техническими предприятиями двух стран. Кроме того, организаторы конкурса также объединили большое число отличных российских стартап-проектов, аккумулировав богатые преимущества и ресурсы для дальнейшего развития китайско-российского научно-технического сотрудничества.
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