https://ria.ru/20210108/inauguratsiya-1592355872.html
Байден пригласил Пенса на инаугурацию
Байден пригласил Пенса на инаугурацию
Избранный президент США Джо Байден заявил, что рад будет видеть на инаугурации вице-президента Майка Пенса, но не действующего главу государства Дональда... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T23:16
2021-01-08T23:16
2021-01-08T23:16
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что рад будет видеть на инаугурации вице-президента Майка Пенса, но не действующего главу государства Дональда Трампа.Байден заявил журналистам, что решение Трампа не посещать инаугурацию - "это хорошо".Ранее Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию, а представитель Пенса заявил, что вице-президента туда не приглашали.Инаугурация Байдена пройдет 20 января.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-08T23:16
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майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире