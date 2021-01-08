https://ria.ru/20210108/inauguratsiya-1592355872.html

Байден пригласил Пенса на инаугурацию

Байден пригласил Пенса на инаугурацию

Избранный президент США Джо Байден заявил, что рад будет видеть на инаугурации вице-президента Майка Пенса, но не действующего главу государства Дональда... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T23:16

2021-01-08T23:16

2021-01-08T23:16

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что рад будет видеть на инаугурации вице-президента Майка Пенса, но не действующего главу государства Дональда Трампа.Байден заявил журналистам, что решение Трампа не посещать инаугурацию - "это хорошо".Ранее Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию, а представитель Пенса заявил, что вице-президента туда не приглашали.Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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2021

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-08T23:16 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире