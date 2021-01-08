https://ria.ru/20210108/inauguratsiya-1592283791.html

Пенс не получал приглашения на инаугурацию, сообщил его пресс-секретарь

Пенс не получал приглашения на инаугурацию, сообщил его пресс-секретарь

Вице-президент США Майк Пенс не получал приглашения на инаугурацию Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Пенса Девин О"Мэлли. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:14

2021-01-08T00:14

2021-01-08T00:20

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс не получал приглашения на инаугурацию Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Пенса Девин О"Мэлли.Он не упомянул конкретно церемонию инаугурации, но твит был опубликован через несколько минут после того, как газета Politico сообщила, что Пенс пойдет на церемонию, чтобы продемонстрировать мирный характер передачи власти.Ранее президент США Дональд Трамп требовал от Пенса оспорить голоса выборщиков при утверждении в конгрессе, но Пенс заявил, что у него нет на это полномочий, за что подвергся критике Трампа. Пенс председательствовал при утверждении в конгрессе голосов выборщиков в ночь на четверг на фоне массовых беспорядков на Капитолии.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон

сша

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вашингтон, майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире