https://ria.ru/20210108/fotografii-1592291852.html
Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
Плакаты с именами и фотографиями четверых погибших во время беспорядков у Капитолия появились напротив здания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:06
2021-01-08T04:06
2021-01-08T04:32
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_9f6b11130885e831d203736a2a9bc629.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Плакаты с именами и фотографиями четверых погибших во время беспорядков у Капитолия появились напротив здания, передает корреспондент РИА Новости.Кто-то принес цветы и зажег свечи напротив имен погибших. У плаката с именем Эшли Бэббит, которая погибла от выстрела в грудь, стоит красная табличка "Поддержи Трампа".В это же время строительная техника укрепляет бетонными блоками установленный сегодня железный забор вокруг Капитолия.Немногие сторонники Трампа, которые были здесь днем, разошлись.В Вашингтоне действует комендантский час и на улицах пустынно. Изредка попадаются прохожие, выгуливающие собак или совершающие пробежку. Полиция никак не реагирует на нарушение комендантского часа.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255272_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_96f5862798f8f9a8c47472c6e2728e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, вашингтон (город), сша, в мире