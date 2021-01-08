https://ria.ru/20210108/fotografii-1592291852.html

Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков

Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков

Плакаты с именами и фотографиями четверых погибших во время беспорядков у Капитолия появились напротив здания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:06

2021-01-08T04:06

2021-01-08T04:32

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Плакаты с именами и фотографиями четверых погибших во время беспорядков у Капитолия появились напротив здания, передает корреспондент РИА Новости.Кто-то принес цветы и зажег свечи напротив имен погибших. У плаката с именем Эшли Бэббит, которая погибла от выстрела в грудь, стоит красная табличка "Поддержи Трампа".В это же время строительная техника укрепляет бетонными блоками установленный сегодня железный забор вокруг Капитолия.Немногие сторонники Трампа, которые были здесь днем, разошлись.В Вашингтоне действует комендантский час и на улицах пустынно. Изредка попадаются прохожие, выгуливающие собак или совершающие пробежку. Полиция никак не реагирует на нарушение комендантского часа.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

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2021

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире