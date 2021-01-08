https://ria.ru/20210108/elektrichestvo-1592298324.html
В Кузбассе водитель погрузчика оставил без электричества шахты и разрез
В Кузбассе водитель погрузчика оставил без электричества шахты и разрез
Водитель погрузчика оборвал стрелой провода высоковольтной линии в Кузбассе, оставив без электроснабжения две шахты и угольный разрез, специалисты ремонтируют... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T09:02
2021-01-08T09:02
2021-01-08T10:22
кузбассэнерго
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Водитель погрузчика оборвал стрелой провода высоковольтной линии в Кузбассе, оставив без электроснабжения две шахты и угольный разрез, специалисты ремонтируют поврежденную линию, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".Отмечается, что нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков.Подчеркивается, что специалисты "Кузбассэнерго – РЭС" незамедлительно приступили к ремонтным работам на линии. Уточняется, что в восстановлении электроснабжения задействованы 6 человек и 3 единицы техники, а также 4 резервных источника питания.Как уточняется в Instagram компании, без света также остались жители города Березовский, а также населенных пунктов Сосновский-1, Сосновский-2, Разведчик, Вотиновка, Ровенский.Позднее электроснабжение двух шахт, угольного разреза и шести населенных пунктов, прерванное из-за обрыва высоковольтной линии водителем погрузчика, восстановили, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".
https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html
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кузбассэнерго, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Водитель погрузчика оборвал стрелой провода высоковольтной линии в Кузбассе, оставив без электроснабжения две шахты и угольный разрез, специалисты ремонтируют поврежденную линию, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".
"Специалисты филиала "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго – РЭС" оперативно восстанавливают нарушенное электроснабжение в районе Березовского. Невнимательный водитель погрузчика оставил сегодня без света две шахты и разрез, оборвав стрелой погрузчика провода высоковольтной линии электропередачи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков.
Подчеркивается, что специалисты "Кузбассэнерго
– РЭС" незамедлительно приступили к ремонтным работам на линии. Уточняется, что в восстановлении электроснабжения задействованы 6 человек и 3 единицы техники, а также 4 резервных источника питания.
Как уточняется в Instagram
компании, без света также остались жители города Березовский, а также населенных пунктов Сосновский-1, Сосновский-2, Разведчик, Вотиновка, Ровенский.
Позднее электроснабжение двух шахт, угольного разреза и шести населенных пунктов, прерванное из-за обрыва высоковольтной линии водителем погрузчика, восстановили, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".
"Специалисты "Кузбассэнерго – РЭС" оперативно прибыли на место и уже к 10.55 (06.55 мск) завершили ремонтные работы на одной цепи линии. На время ремонтных работ для электроснабжения социально значимых объектов использовались резервные источники питания. В 11.39 (07.39 мск) всех потребителей и угольные предприятия специалисты электросетевой компании подключили к электроснабжению", – сообщает пресс-служба компании.