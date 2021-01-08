https://ria.ru/20210108/elektrichestvo-1592298324.html

В Кузбассе водитель погрузчика оставил без электричества шахты и разрез

В Кузбассе водитель погрузчика оставил без электричества шахты и разрез

Водитель погрузчика оборвал стрелой провода высоковольтной линии в Кузбассе, оставив без электроснабжения две шахты и угольный разрез, специалисты ремонтируют... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T09:02

2021-01-08T09:02

2021-01-08T10:22

кузбассэнерго

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 8 янв - РИА Новости. Водитель погрузчика оборвал стрелой провода высоковольтной линии в Кузбассе, оставив без электроснабжения две шахты и угольный разрез, специалисты ремонтируют поврежденную линию, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".Отмечается, что нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков.Подчеркивается, что специалисты "Кузбассэнерго – РЭС" незамедлительно приступили к ремонтным работам на линии. Уточняется, что в восстановлении электроснабжения задействованы 6 человек и 3 единицы техники, а также 4 резервных источника питания.Как уточняется в Instagram компании, без света также остались жители города Березовский, а также населенных пунктов Сосновский-1, Сосновский-2, Разведчик, Вотиновка, Ровенский.Позднее электроснабжение двух шахт, угольного разреза и шести населенных пунктов, прерванное из-за обрыва высоковольтной линии водителем погрузчика, восстановили, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь".

https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кузбассэнерго, кемеровская область, происшествия