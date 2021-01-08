https://ria.ru/20210108/ekspert-1592288250.html
Рейтер: Белый дом уволил раскритиковавшего Трампа эксперта по Ирану
Рейтер: Белый дом уволил раскритиковавшего Трампа эксперта по Ирану
Специальный советник госдепартамента по Ирану был уволен из ведомства после критики президента Дональда Трампа в социальных сетях в связи с беспорядками в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:02
2021-01-08T02:02
2021-01-08T02:03
захват капитолия в вашингтоне
майк помпео
капитолий
дональд трамп
джо байден
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вашингтон (город)
иран
сша
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специальный советник госдепартамента по Ирану был уволен из ведомства после критики президента Дональда Трампа в социальных сетях в связи с беспорядками в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.В среду вечером Габриэль Норонья оставил в Twitter сообщение, в котором обвинил Трампа в подстрекательстве толпы и заявил, что тот больше не подходит для должности президента.В четверг из Белого дома эксперту сообщили об увольнении. Как отмечается, Норонья входил в состав группы Iran Action, которая разрабатывала политику госдепа по Ирану и имела право непосредственного доклада госсекретарю Майку Помпео.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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майк помпео, капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), иран, сша, в мире