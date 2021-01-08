https://ria.ru/20210108/bober-1592324494.html
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром
Мосприрода подготовила правила поведения при встрече с бобром, специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:36
2021-01-08T14:36
2021-01-08T16:00
мосприрода
строгино
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общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мосприрода подготовила правила поведения при встрече с бобром, специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со вспышкой тоже не нужно.Отмечается, что встреча с бобром хоть и редка, но может быть опасна, главный инструмент бобра, который может стать оружием обороны, — прочные зубы, поэтому при встрече с животным надо соблюдать ряд правил."При встрече с бобром не паникуйте, не подходите к нему, не пытайтесь погладить, не фотографируйте со вспышкой, не кормите. Замрите, дождитесь, когда бобр уплывет, и медленно уйдите", — говорится в сообщении.Специалисты подчеркивают, что подкармливать бобров не нужно.Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается — они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки."Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу", — говорится в сообщении.Отмечается, что бобры являются самыми крупными грызунами в России, занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией. По словам специалистов Мосприроды, в Москве их можно встретить на природных территориях — например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке от МКАД в Строгино до Крылатского, включая Большой Строгинский затон, в пойме реки Алешинка природного комплекса № 178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь".
https://ria.ru/20200903/los-1576710734.html
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мосприрода, строгино, москва, общество
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мосприрода
подготовила правила поведения при встрече с бобром, специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со вспышкой тоже не нужно.
"Бобры — миролюбивые речные строители, которые относятся к человеку с опаской и пытаются избежать встречи. В случае, если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча с бобром хоть и редка, но может быть опасна, главный инструмент бобра, который может стать оружием обороны, — прочные зубы, поэтому при встрече с животным надо соблюдать ряд правил.
"При встрече с бобром не паникуйте, не подходите к нему, не пытайтесь погладить, не фотографируйте со вспышкой, не кормите. Замрите, дождитесь, когда бобр уплывет, и медленно уйдите", — говорится в сообщении.
Специалисты подчеркивают, что подкармливать бобров не нужно.
"Организм бобра настроен на переваривание довольно грубой пищи, в чем ему помогает особая микрофлора. Чтобы организм перестроился под новый, незнакомый вид пищи, бобрам требуется время. Поэтому подкармливать бобров человеческой едой, такой как хлеб, опасно для их здоровья. Из-за специфичности диеты бобры не нуждаются в дополнительной подкормке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается — они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки.
"Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бобры являются самыми крупными грызунами в России, занесены в Красную книгу Москвы
под 3-й категорией. По словам специалистов Мосприроды, в Москве их можно встретить на природных территориях — например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке от МКАД в Строгино
до Крылатского, включая Большой Строгинский затон, в пойме реки Алешинка природного комплекса № 178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь".