https://ria.ru/20210108/bober-1592324494.html

Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром

Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром

Мосприрода подготовила правила поведения при встрече с бобром, специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:36

2021-01-08T14:36

2021-01-08T16:00

мосприрода

строгино

москва

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мосприрода подготовила правила поведения при встрече с бобром, специалисты советуют не подходить к животному, не гладить его и не кормить, фотографировать со вспышкой тоже не нужно.Отмечается, что встреча с бобром хоть и редка, но может быть опасна, главный инструмент бобра, который может стать оружием обороны, — прочные зубы, поэтому при встрече с животным надо соблюдать ряд правил."При встрече с бобром не паникуйте, не подходите к нему, не пытайтесь погладить, не фотографируйте со вспышкой, не кормите. Замрите, дождитесь, когда бобр уплывет, и медленно уйдите", — говорится в сообщении.Специалисты подчеркивают, что подкармливать бобров не нужно.Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается — они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки."Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу", — говорится в сообщении.Отмечается, что бобры являются самыми крупными грызунами в России, занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией. По словам специалистов Мосприроды, в Москве их можно встретить на природных территориях — например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке от МКАД в Строгино до Крылатского, включая Большой Строгинский затон, в пойме реки Алешинка природного комплекса № 178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

https://ria.ru/20200903/los-1576710734.html

https://ria.ru/20200304/1568154926.html

строгино

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, строгино, москва, общество