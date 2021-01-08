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В Белом доме призвали американцев к единству перед лицом беспорядков
В Белом доме призвали американцев к единству перед лицом беспорядков
Белый дом призвал американцев к единству перед лицом беспорядков. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:42
2021-01-08T01:42
2021-01-08T01:43
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Белый дом призвал американцев к единству перед лицом беспорядков.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире