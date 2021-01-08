Пушков назвал слова Зеленского о штурме Капитолия невежеством и ахинеей
18:29 08.01.2021 (обновлено: 21:04 08.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал в Twitter на фактические ошибки в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот осудил штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа.
В своей публикации Зеленский назвал события в Вашингтоне беспрецедентным насилием против конгресса США. Он добавил, что его сограждан вдохновляет стойкость этого "старейшего и величайшего демократического института в мире", который спустя несколько часов после митинга сторонников Трампа утвердил итоги президентских выборов.
"Зеленский в официальном заявлении назвал конгресс США "самым старым и великим демократическим институтом в мире". Какое невежество! И британский парламент много старше, и другие парламенты. Но для него США — свет в окошке. А потому можно нести любую ахинею, лишь бы восхвалять", — написал Пушков.
В среду сторонники Трампа во время демонстрации в Вашингтоне в его поддержку штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.
Когда митингующих удалось оттеснить от Капитолия, конгресс утвердил победу Байдена. Это решение окончательно лишает действующего президента возможности оспорить результаты голосования конституционным путем. Трамп заявил, что не согласен с итогами выборов, но отметил, что 20 января пройдет упорядоченная передача власти.