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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592246687.html
На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:37
2021-01-07T15:37
беспорядки в вашингтоне
страна.ua
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США. Глава государства раскритиковал произошедший накануне захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия, назвав это событие "ужасным нападением" и не упомянув погибших протестующих. "Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — "это другое"", — говорится в комментарии издания в телеграм-канале. Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время акции в его поддержку в Вашингтоне штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение закрыло правовые возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
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страна.ua, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне

15:37 07.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США.
Глава государства раскритиковал произошедший накануне захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия, назвав это событие "ужасным нападением" и не упомянув погибших протестующих.
"Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — "это другое"", — говорится в комментарии издания в телеграм-канале.
Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время акции в его поддержку в Вашингтоне штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.
Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение закрыло правовые возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
Акция протест Дональд Трамп Вашингтон сша 6 января 2021 конгресс капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеСтрана.uaДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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