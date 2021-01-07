https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592246687.html

На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне

На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне

Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:37

2021-01-07T15:37

2021-01-07T15:37

беспорядки в вашингтоне

страна.ua

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США. Глава государства раскритиковал произошедший накануне захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия, назвав это событие "ужасным нападением" и не упомянув погибших протестующих. "Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — "это другое"", — говорится в комментарии издания в телеграм-канале. Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время акции в его поддержку в Вашингтоне штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение закрыло правовые возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.

https://ria.ru/20210107/sila-1592245718.html

сша

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страна.ua, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире