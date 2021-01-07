На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Издание "Страна.ua" осудило президента Украины Владимира Зеленского за критику в адрес протестующих в США.
Глава государства раскритиковал произошедший накануне захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия, назвав это событие "ужасным нападением" и не упомянув погибших протестующих.
"Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная — он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — "это другое"", — говорится в комментарии издания в телеграм-канале.
Накануне сторонники действующего президента Дональда Трампа во время акции в его поддержку в Вашингтоне штурмовали здание конгресса, прервав заседание, в ходе которого планировалось утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным полиции, погибли четыре человека.
Сегодня конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах. Это решение закрыло правовые возможности для оспаривания результатов голосования. Трамп заявил, что не согласен с результатами, но добавил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.