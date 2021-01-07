https://ria.ru/20210107/vybory-1592236253.html

В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году

В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году

Выборы президента США в 2020 году останутся в истории как демонстрация прямого нарушения основ демократии и событие, которое могло привести к гражданской войне, РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:23

2021-01-07T14:23

2021-01-07T14:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей железняк

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Выборы президента США в 2020 году останутся в истории как демонстрация прямого нарушения основ демократии и событие, которое могло привести к гражданской войне, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Парламентарий отметил, что проигравший гонку Дональд Трамп и его сторонники продолжат борьбу теперь через законодательную власть и лоббистские структуры.Депутат добавил, что Россия остается готова к конструктивному диалогу с любым избранным президентом США ради сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html

сша

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2021

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дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире