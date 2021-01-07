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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/vybory-1592236253.html
В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году
В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году
Выборы президента США в 2020 году останутся в истории как демонстрация прямого нарушения основ демократии и событие, которое могло привести к гражданской войне, РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:23
2021-01-07T14:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей железняк
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Выборы президента США в 2020 году останутся в истории как демонстрация прямого нарушения основ демократии и событие, которое могло привести к гражданской войне, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Парламентарий отметил, что проигравший гонку Дональд Трамп и его сторонники продолжат борьбу теперь через законодательную власть и лоббистские структуры.Депутат добавил, что Россия остается готова к конструктивному диалогу с любым избранным президентом США ради сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях.
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дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире

В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году

14:23 07.01.2021
 
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Выборы президента США в 2020 году останутся в истории как демонстрация прямого нарушения основ демократии и событие, которое могло привести к гражданской войне, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
"Выборы президента США 2020 года останутся в истории как демонстрация прямого попрания основ демократии, вызвавшего беспрецедентный внутриполитический раскол, поставив страну на грань гражданской войны. Хроника событий в США наглядно говорит о глубочайшем кризисе внутри американского общества, не желающего мириться с манипуляциями со стороны власть предержащих", - сказал Железняк РИА Новости.
Парламентарий отметил, что проигравший гонку Дональд Трамп и его сторонники продолжат борьбу теперь через законодательную власть и лоббистские структуры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 20:07Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах
"С избранием нового президента США противостояние демократов и республиканцев не закончится. В США накопилось огромное число внутренних проблем, начиная с вопросов системы здравоохранения, социальной помощи и многих других, которые невозможно решать при отсутствии воли и взаимоуважения политических сил", - считает Железняк.
Депутат добавил, что Россия остается готова к конструктивному диалогу с любым избранным президентом США ради сохранения мира и обретения стабильности в международных отношениях.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСергей ЖелезнякДжо БайденСШАВ мире
 
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