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Конгресс продолжил совместную сессию по утверждению результатов выборов
Конгресс продолжил совместную сессию по утверждению результатов выборов
Конгресс США возобновил сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:32
2021-01-07T12:43
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс США возобновил сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов.Ранее обе палаты дважды проводили двухчасовые дебаты по штатам, где были возражения по утверждению голосов выборщиков - Аризоне и Пенсильвании.Изначально противники быстрого утверждения Джо Байдена президентом планировали оспорить голоса в целом ряде штатов, но число возражений сократилось на фоне беспорядков в Капитолии США.Председательствующий на совместном заседании конгресса заявил, что конгресс не заслушает возражения против итогов выборов в Висконсине.Возражения были в палате представителей, но не в сенате, поэтому их заслушивать не стали. Все голоса выборщиков от штата получил Джо Байден.Также конгресс США утвердил 20 голосов выборщиков, полученных Байденом в Пенсильвании, четыре голоса выборщиков за Байдена от Род-Айленда, девять за Трампа в Южной Каролине и три за Трампа в Южной Дакоте.
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пенсильвания, сша, в мире

Конгресс продолжил совместную сессию по утверждению результатов выборов

11:32 07.01.2021 (обновлено: 12:43 07.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Конгресс США возобновил сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов.
Ранее обе палаты дважды проводили двухчасовые дебаты по штатам, где были возражения по утверждению голосов выборщиков - Аризоне и Пенсильвании.
Изначально противники быстрого утверждения Джо Байдена президентом планировали оспорить голоса в целом ряде штатов, но число возражений сократилось на фоне беспорядков в Капитолии США.
Председательствующий на совместном заседании конгресса заявил, что конгресс не заслушает возражения против итогов выборов в Висконсине.
Возражения были в палате представителей, но не в сенате, поэтому их заслушивать не стали. Все голоса выборщиков от штата получил Джо Байден.
Также конгресс США утвердил 20 голосов выборщиков, полученных Байденом в Пенсильвании, четыре голоса выборщиков за Байдена от Род-Айленда, девять за Трампа в Южной Каролине и три за Трампа в Южной Дакоте.
 
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