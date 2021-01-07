https://ria.ru/20210107/vybory-1592209364.html

Глава МИД Кипра заявил о необходимости уважения к итогам выборов в США

Глава МИД Кипра заявил о необходимости уважения к итогам выборов в США

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис в связи с событиями в США заявил, что воля народа, свободно выраженная на выборах, должна уважаться. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:49

2021-01-07T09:49

2021-01-07T09:49

выборы президента сша — 2020

никос христодулидис

дональд трамп

джо байден

кипр

вашингтон (город)

сша

в мире

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АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис в связи с событиями в США заявил, что воля народа, свободно выраженная на выборах, должна уважаться.Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос назвал неприемлемыми действия против демократии.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/tramp-1592206787.html

кипр

вашингтон (город)

сша

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никос христодулидис, дональд трамп, джо байден, кипр, вашингтон (город), сша, в мире