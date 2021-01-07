Глава МИД Кипра заявил о необходимости уважения к итогам выборов в США
АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис в связи с событиями в США заявил, что воля народа, свободно выраженная на выборах, должна уважаться.
"Наблюдаю с недоумением за событиями, разворачивающимися в Вашингтоне. Это фундаментальная аксиома демократии, что воля народа, свободно выраженная на выборах, должна уважаться", - написал Христодулидис в своём аккаунте в Twitter.
Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос назвал неприемлемыми действия против демократии.
"Неприемлемые действия против демократии - вот то, что мы наблюдаем в США. Уважение к закону и большинству составляют основные принципы демократии", - написал он в Twitter.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.