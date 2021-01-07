https://ria.ru/20210107/vybory-1592199206.html

Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны

Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны

Сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от первого из "спорных" штатов - Аризоны, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:18

2021-01-07T06:18

2021-01-07T06:23

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

аризона

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенат США не принял возражения против утверждения голосов выборщиков от первого из "спорных" штатов - Аризоны, свидетельствуют результаты голосования.За возражения проголосовали 6 сенаторов, против были 93.Решение было принято перед тем, как считать голоса выборщиков от штатов. Возражения были выдвинуты по шести штатам группой сенаторов-республиканцев. Параллельно с сенатом аналогичные возражения обсуждаются в конгрессе.Возражавшие сенаторы заявляли, что перед утверждением итогов выборов необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий.

https://ria.ru/20210107/strelba-1592198430.html

аризона

сша

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капитолий, дональд трамп, аризона, сша, в мире