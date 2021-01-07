Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vybory-1592194948.html
Лидер республиканцев в сенате рассказал о подсчете голосов выборщиков
Лидер республиканцев в сенате рассказал о подсчете голосов выборщиков
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:40
2021-01-07T04:43
беспорядки в вашингтоне
митч макконнелл
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188326_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_418e0c07142d1d28f0bf45e150f4e97d.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов."Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю и мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны и мы сделаем это сегодня", - сказал Макконнелл на возобновившемся после подавления беспорядков заседании конгресса. Законодатели должны утвердить итоги прошедших президентских выборов, победителем на которых был признан Джо Байден.По словам Макконнелла, конгресс, утверждающий избранного президента каждые четыре года, "видел угрозы страшнее" тех, что была сегодня. "Они попытались нарушить нашу демократию и они провалились в этом", - сказал лидер республиканского большинства в сенате."Мы завершим процесс в соответствии с правилами... и мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года", - сказал Макконнелл. Он подчеркнул, что преступные действия "никогда не будут руководить" действиями конгресса США. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20210107/vashington-1592194644.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0fb6dc198d1e215a95d4e7fa96874598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митч макконнелл, джо байден, сша, в мире

Лидер республиканцев в сенате рассказал о подсчете голосов выборщиков

04:40 07.01.2021 (обновлено: 04:43 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПолиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов.
"Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю и мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны и мы сделаем это сегодня", - сказал Макконнелл на возобновившемся после подавления беспорядков заседании конгресса. Законодатели должны утвердить итоги прошедших президентских выборов, победителем на которых был признан Джо Байден.
По словам Макконнелла, конгресс, утверждающий избранного президента каждые четыре года, "видел угрозы страшнее" тех, что была сегодня. "Они попытались нарушить нашу демократию и они провалились в этом", - сказал лидер республиканского большинства в сенате.
"Мы завершим процесс в соответствии с правилами... и мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года", - сказал Макконнелл. Он подчеркнул, что преступные действия "никогда не будут руководить" действиями конгресса США.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
04:31Беспорядки в Вашингтоне
Сенатор Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков
 
Беспорядки в ВашингтонеМитч МакконнеллДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Пушков увидел конец мира в США
16:03В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков
15:56Министр обороны Латвии будет исполнять обязанности главы Минздрава
15:55Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
15:50"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
Лента новостейМолния