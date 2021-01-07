https://ria.ru/20210107/vybory-1592194948.html

Лидер республиканцев в сенате рассказал о подсчете голосов выборщиков

Лидер республиканцев в сенате рассказал о подсчете голосов выборщиков

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:40

2021-01-07T04:40

2021-01-07T04:43

беспорядки в вашингтоне

митч макконнелл

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов."Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю и мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны и мы сделаем это сегодня", - сказал Макконнелл на возобновившемся после подавления беспорядков заседании конгресса. Законодатели должны утвердить итоги прошедших президентских выборов, победителем на которых был признан Джо Байден.По словам Макконнелла, конгресс, утверждающий избранного президента каждые четыре года, "видел угрозы страшнее" тех, что была сегодня. "Они попытались нарушить нашу демократию и они провалились в этом", - сказал лидер республиканского большинства в сенате."Мы завершим процесс в соответствии с правилами... и мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года", - сказал Макконнелл. Он подчеркнул, что преступные действия "никогда не будут руководить" действиями конгресса США. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592194644.html

сша

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митч макконнелл, джо байден, сша, в мире