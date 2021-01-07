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Беспорядки в Вашингтоне
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CNN: лидеры конгресса хотят завершить процесс сертификации итогов выборов
CNN: лидеры конгресса хотят завершить процесс сертификации итогов выборов
Лидеры конгресса намерены завершить процесс сертификации итогов выборов в среду вечером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:22
2021-01-07T02:22
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
джорджия
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Лидеры конгресса намерены завершить процесс сертификации итогов выборов в среду вечером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду ворвались в здание конгресса, приостановив работу по сертификации итогов выборов. Законодатели должны были утвердить итоги голосования выборщиков, которые присудили победу Джо Байдену. Действующий президент Трамп не признает поражения.Для завершения процесса сертификации необходимо не только урегулирование ситуации в столице США, но и проявление покладистости со стороны ряда сенаторов от Республиканской партии, которые планировали оспорить результаты выборов в некоторых штатах, в том числе Джорджии и Пенсильвании, утверждает телеканал. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, сша, в мире

CNN: лидеры конгресса хотят завершить процесс сертификации итогов выборов

02:22 07.01.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Лидеры конгресса намерены завершить процесс сертификации итогов выборов в среду вечером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду ворвались в здание конгресса, приостановив работу по сертификации итогов выборов. Законодатели должны были утвердить итоги голосования выборщиков, которые присудили победу Джо Байдену. Действующий президент Трамп не признает поражения.
Для завершения процесса сертификации необходимо не только урегулирование ситуации в столице США, но и проявление покладистости со стороны ряда сенаторов от Республиканской партии, которые планировали оспорить результаты выборов в некоторых штатах, в том числе Джорджии и Пенсильвании, утверждает телеканал.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденПенсильванияДжорджияСШАВ мире
 
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