https://ria.ru/20210107/vashington-1592247035.html

Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США

Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США

Действующий президент США Дональд Трамп, пытаясь учинить неприятности будущему главе государства, сейчас думает не о своей стране, а о личных амбициях, также... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:38

2021-01-07T15:38

2021-01-07T15:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп, пытаясь учинить неприятности будущему главе государства, сейчас думает не о своей стране, а о личных амбициях, также именно на нем лежит ответственность за беспорядки в Вашингтоне, считает последний председатель Верховного совета РФ, профессор Руслан Хасбулатов, исключивший также возможность проведения импичмента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Также, по его словам, именно Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и гибель людей в ходе них, так как он обращался с призывом к гражданам выходить на демонстрации."Потом он испугался ответственности и решил как-то отмежеваться. Во всяком случае, он призвал всех, и все эти беспорядки на его совести. Обычно принято (после выборов) – ну, победил и победил, поздравляю и ухожу. А этот вцепился в свое кресло", - отметил он.Кроме этого, Хасбулатов полагает, что до импичмента дело не дойдет, так как осталось всего 10-12 дней до инаугурации.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире