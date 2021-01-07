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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/vashington-1592247035.html
Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
Действующий президент США Дональд Трамп, пытаясь учинить неприятности будущему главе государства, сейчас думает не о своей стране, а о личных амбициях, также... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:38
2021-01-07T15:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп, пытаясь учинить неприятности будущему главе государства, сейчас думает не о своей стране, а о личных амбициях, также именно на нем лежит ответственность за беспорядки в Вашингтоне, считает последний председатель Верховного совета РФ, профессор Руслан Хасбулатов, исключивший также возможность проведения импичмента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Также, по его словам, именно Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и гибель людей в ходе них, так как он обращался с призывом к гражданам выходить на демонстрации."Потом он испугался ответственности и решил как-то отмежеваться. Во всяком случае, он призвал всех, и все эти беспорядки на его совести. Обычно принято (после выборов) – ну, победил и победил, поздравляю и ухожу. А этот вцепился в свое кресло", - отметил он.Кроме этого, Хасбулатов полагает, что до импичмента дело не дойдет, так как осталось всего 10-12 дней до инаугурации.
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США

15:38 07.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп, пытаясь учинить неприятности будущему главе государства, сейчас думает не о своей стране, а о личных амбициях, также именно на нем лежит ответственность за беспорядки в Вашингтоне, считает последний председатель Верховного совета РФ, профессор Руслан Хасбулатов, исключивший также возможность проведения импичмента.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"(Трамп) торопится учинить неприятности и будущему президенту, и будущим отношениям между двумя крупнейшими державами мира. Это свидетельство и интеллектуальной ограниченности, и злобного характера. То, что он думает не о стране своей, а о личных моментах – как бы отомстить, как бы сделать плохое", - рассказал РИА Новости Хасбулатов.
Также, по его словам, именно Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и гибель людей в ходе них, так как он обращался с призывом к гражданам выходить на демонстрации.
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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"Потом он испугался ответственности и решил как-то отмежеваться. Во всяком случае, он призвал всех, и все эти беспорядки на его совести. Обычно принято (после выборов) – ну, победил и победил, поздравляю и ухожу. А этот вцепился в свое кресло", - отметил он.
Кроме этого, Хасбулатов полагает, что до импичмента дело не дойдет, так как осталось всего 10-12 дней до инаугурации.
"Досидят. Наверное, он мировую войну не начнет", - уточнил политик.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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