https://ria.ru/20210107/vashington-1592194501.html
Пенс осудил насилие во время протестов в Вашингтоне
Пенс осудил насилие во время протестов в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс, председательствующий на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов, осудил насилие во время РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:29
2021-01-07T04:29
2021-01-07T04:29
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, председательствующий на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов, осудил насилие во время протестов в Вашингтоне.По словам Пенса, возобновление работы конгресса демонстрирует "стойкость демократии" в США.Ранее демонстранты ворвались в конгресс, где законодатели проводили заседания в рамках предусмотренной конституцией процедуры по утверждению итогов выборов. Беспорядки привели к эвакуации обеих палат конгресса. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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майк пенс, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире