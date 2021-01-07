https://ria.ru/20210107/vashington-1592193739.html

Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:11

2021-01-07T04:11

2021-01-07T04:11

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

билл клинтон

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший президент США Билл Клинтон.Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/obama-1592193470.html

сша

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капитолий, дональд трамп, билл клинтон, сша, в мире