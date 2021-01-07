Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший президент США Билл Клинтон.
"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу конституцию и нашу страну. Нападение разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга", - написал Клинтон в Twitter.
Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.
Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.
К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день.
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