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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592193739.html
Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:11
2021-01-07T04:11
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
билл клинтон
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший президент США Билл Клинтон.Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, дональд трамп, билл клинтон, сша, в мире

Билл Клинтон прокомментировал беспорядки в Вашингтоне

04:11 07.01.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне стали следствием продолжающейся более четырех лет отравляющей политики распространения преднамеренной дезинформации, заявил бывший президент США Билл Клинтон.

"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу конституцию и нашу страну. Нападение разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга", - написал Клинтон в Twitter.

Конгресс в среду должен был утвердить итоги выборов, однако, когда дошло до штата Аризона, республиканцы выразили официальное несогласие с ними. Это означало необходимость провести дополнительные слушания в каждой палате продолжительностью до двух часов. Спорных штатов, по которым республиканцы планировали выступить с возражениями, было несколько. Это существенно затянуло бы весь процесс.
Однако заседание не было завершено из-за того, что протестующие сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание. Законодатели и сертификаты с голосами выборщиков были переведены в безопасные места.
К вечеру правоохранители очистили здание. Конгресс планирует возобновить работу и утвердить итоги президентских выборов в этот же день.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампБилл КлинтонСШАВ мире
 
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