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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592189877.html
Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом
Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:53
2021-01-07T03:06
капитолий
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
беспорядки в вашингтоне
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота.Это последняя глава некомпетентной, жестокой и вызывающей разногласия администрации, которая на каждом шагу попирала Конституцию и верховенство закона, заявил губернатор."Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена ", - отметил он. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), вашингтон (город), в мире

Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом

02:53 07.01.2021 (обновлено: 03:06 07.01.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота.
"Краеугольным камнем нашей демократии является мирная передача власти. Мы должны называть это тем, чем это является на самом деле: неудавшейся попыткой государственного переворота", - говорится заявлении Куомо, распространенном его пресс-службой.
Это последняя глава некомпетентной, жестокой и вызывающей разногласия администрации, которая на каждом шагу попирала Конституцию и верховенство закона, заявил губернатор.
"Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена ", - отметил он.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (город)Вашингтон (город)В мире
 
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