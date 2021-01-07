https://ria.ru/20210107/vashington-1592189877.html

Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом

Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:53

2021-01-07T02:53

2021-01-07T03:06

капитолий

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нью-йорк (город)

беспорядки в вашингтоне

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота.Это последняя глава некомпетентной, жестокой и вызывающей разногласия администрации, которая на каждом шагу попирала Конституцию и верховенство закона, заявил губернатор."Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена ", - отметил он. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592190311.html

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

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капитолий, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), вашингтон (город), в мире