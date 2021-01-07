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Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом
Губернатор Нью-Йорка назвал штурм Капитолия провалившимся переворотом
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:53
2021-01-07T02:53
2021-01-07T03:06
капитолий
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
беспорядки в вашингтоне
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота.Это последняя глава некомпетентной, жестокой и вызывающей разногласия администрации, которая на каждом шагу попирала Конституцию и верховенство закона, заявил губернатор."Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена ", - отметил он. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), вашингтон (город), в мире