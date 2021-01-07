МИД Британии прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
© REUTERS / Stephanie KeithСторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что попыткам с помощью насилия помешать передаче власти в США нет оправдания.
"США по праву гордятся своей демократией, и не может быть оправдания попыткам с помощью насилия помешать законной и должной передаче власти", - написал министр в Twitter.
Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.
Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции.
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