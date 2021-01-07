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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592184961.html
Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов AP
Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов AP
Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс, повредив их оборудование и камеры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:54
2021-01-07T01:54
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс, повредив их оборудование и камеры, передает корреспондент РИА Новости.Съемочная группа AP снимала протесты у стен конгресса, когда один из сторонников действующего президента США Дональда Трампа подошел к журналистам и, выкрикивая неприличные слова, стал бить палкой по дорогостоящему оборудованию для съемки, еще один человек повалил на землю осветительные стойки, другой протестующий ногой начал разбивать камеру.Корреспондент агентства вступила в перепалку с протестующими, но когда они начали громить оборудование, была вынуждена отойти подальше, чтобы не пострадать.Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов AP

01:54 07.01.2021
 
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс, повредив их оборудование и камеры, передает корреспондент РИА Новости.
Съемочная группа AP снимала протесты у стен конгресса, когда один из сторонников действующего президента США Дональда Трампа подошел к журналистам и, выкрикивая неприличные слова, стал бить палкой по дорогостоящему оборудованию для съемки, еще один человек повалил на землю осветительные стойки, другой протестующий ногой начал разбивать камеру.
Корреспондент агентства вступила в перепалку с протестующими, но когда они начали громить оборудование, была вынуждена отойти подальше, чтобы не пострадать.
Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.
Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Полиция останавливает сторонников президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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В ходе протестов в Вашингтоне задержали не менее 13 человек
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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