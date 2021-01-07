https://ria.ru/20210107/vashington-1592184210.html

СМИ: лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу

СМИ: лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу

Лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу Форт Макнейр, которая расположена неподалеку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:39

2021-01-07T01:39

2021-01-07T01:39

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидеров конгресса США перевозят из Капитолия на военную базу Форт Макнейр, которая расположена неподалеку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Согласно источникам, конгрессменов эвакуируют из комплекса Капитолия и доставят в Форт Макнейр.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Майк Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592184044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире