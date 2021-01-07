https://ria.ru/20210107/vashington-1592184044.html

Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым

Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым

Наказание для протестующих в Вашингтоне будет суровым, с политическими и межрасовыми коннотациями, не исключены серьезные тюремные сроки, считает президент... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:35

2021-01-07T01:35

2021-01-07T01:35

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Наказание для протестующих в Вашингтоне будет суровым, с политическими и межрасовыми коннотациями, не исключены серьезные тюремные сроки, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на осенних президентских выборах Джо Байдена.По словам аналитика, негативными будут последствия протестов и для Трампа с точки зрения перспектив его участия в выборах в 2024 году. "Американский и правоохранительный истеблишмент будет относиться к нему еще хуже", - считает Пахомов.В целом, по мнению Пахомова, эти протесты в США были ожидаемы, но вопрос был в том, до какой степени дойдут митингующие. "Много людей накручивалось, протест - достаточно серьезный - ожидался", - указал он.Кроме того, аналитик обратил внимание на тот факт, что у протестующих "как-то легко визуально" получилось проникнуть в Капитолий. "Если исходить из того, что Америка известна своими технологиями, работой с людьми, как до такого могло дойти? Большое количество людей проникли в Капитолий. Понятно, что хотели избежать жертв, но странная и не совсем понятная ситуация. Профилактические работы были, но контроль государства недостаточный", - считает Пахомов. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592183427.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592183156.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире