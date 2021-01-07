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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592184044.html
Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым
Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым
Наказание для протестующих в Вашингтоне будет суровым, с политическими и межрасовыми коннотациями, не исключены серьезные тюремные сроки, считает президент... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:35
2021-01-07T01:35
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Наказание для протестующих в Вашингтоне будет суровым, с политическими и межрасовыми коннотациями, не исключены серьезные тюремные сроки, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на осенних президентских выборах Джо Байдена.По словам аналитика, негативными будут последствия протестов и для Трампа с точки зрения перспектив его участия в выборах в 2024 году. "Американский и правоохранительный истеблишмент будет относиться к нему еще хуже", - считает Пахомов.В целом, по мнению Пахомова, эти протесты в США были ожидаемы, но вопрос был в том, до какой степени дойдут митингующие. "Много людей накручивалось, протест - достаточно серьезный - ожидался", - указал он.Кроме того, аналитик обратил внимание на тот факт, что у протестующих "как-то легко визуально" получилось проникнуть в Капитолий. "Если исходить из того, что Америка известна своими технологиями, работой с людьми, как до такого могло дойти? Большое количество людей проникли в Капитолий. Понятно, что хотели избежать жертв, но странная и не совсем понятная ситуация. Профилактические работы были, но контроль государства недостаточный", - считает Пахомов. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20210107/vashington-1592183427.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт считает, что наказание для протестующих в США будет суровым

01:35 07.01.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Наказание для протестующих в Вашингтоне будет суровым, с политическими и межрасовыми коннотациями, не исключены серьезные тюремные сроки, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на осенних президентских выборах Джо Байдена.
"В Америке очень хорошо защищены все государственные служащие, не говоря уже про полицию. Наказание для протестующих будет суровое - с политическими и межрасовыми коннотациями. Не исключаю, что будут тюремные сроки, все достаточно серьезно. Это не просто драки с полицией, но и вторжение в федеральную собственность", - сказал эксперт РИА Новости.
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Участник беспорядков сфотографировался сидящим в кресле в кабинете Пелоси
По словам аналитика, негативными будут последствия протестов и для Трампа с точки зрения перспектив его участия в выборах в 2024 году. "Американский и правоохранительный истеблишмент будет относиться к нему еще хуже", - считает Пахомов.
"С другой стороны, наиболее последовательные сторонники Трампа будут вдохновлены этим протестом - тем, что они добрались до зала заседаний, что их так много, и, наоборот, будут еще более организованы и активны. В публичном пространстве это сейчас может быть трактовано таким образом", - отметил политолог.
В целом, по мнению Пахомова, эти протесты в США были ожидаемы, но вопрос был в том, до какой степени дойдут митингующие. "Много людей накручивалось, протест - достаточно серьезный - ожидался", - указал он.
Кроме того, аналитик обратил внимание на тот факт, что у протестующих "как-то легко визуально" получилось проникнуть в Капитолий. "Если исходить из того, что Америка известна своими технологиями, работой с людьми, как до такого могло дойти? Большое количество людей проникли в Капитолий. Понятно, что хотели избежать жертв, но странная и не совсем понятная ситуация. Профилактические работы были, но контроль государства недостаточный", - считает Пахомов.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Корреспондент РИА о том, что большинство сторонников Трампа покидает Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
01:25Беспорядки в Вашингтоне
Здание Капитолия очистили от сторонников Трампа
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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