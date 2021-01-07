https://ria.ru/20210107/vashington-1592183615.html

Полицию из Нью-Джерси направили в Вашингтон

Полицию из Нью-Джерси направили в Вашингтон

Полиция штата Нью-Джерси направляется в Вашингтон для "обеспечения мирной передачи власти", национальная гвардия готова выдвинуться по запросу, заявил... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:31

2021-01-07T01:31

2021-01-07T01:31

беспорядки в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция штата Нью-Джерси направляется в Вашингтон для "обеспечения мирной передачи власти", национальная гвардия готова выдвинуться по запросу, заявил губернатор штата Фил Мерфи.Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших весной президентских выборах.После начала беспорядков в столичный округ Колумбия были направлены подразделения нацгвардии из соседних штатов Мэриленд и Виргиния. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592182030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, вашингтон (город), в мире