https://ria.ru/20210107/vashington-1592183427.html
Участник беспорядков сфотографировался сидящим в кресле в кабинете Пелоси
Участник беспорядков сфотографировался сидящим в кресле в кабинете Пелоси
Один из участников беспорядков, ворвавшийся в здание Капитолия в Вашингтоне, сфотографирован сидящим в кресле с ногами на столе в кабинете спикера палаты... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:28
2021-01-07T01:28
2021-01-07T01:28
беспорядки в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
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в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Один из участников беспорядков, ворвавшийся в здание Капитолия в Вашингтоне, сфотографирован сидящим в кресле с ногами на столе в кабинете спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.Кадр публикуют мировые СМИ.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Сенат США прервал заседание. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Сообщается, что вице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире