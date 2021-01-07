https://ria.ru/20210107/vashington-1592182030.html

Полиция Вашингтона расследует, как была ранена протестующая в конгрессе

Полиция Вашингтона расследует, как была ранена протестующая в конгрессе

Полиция Вашингтона расследует обстоятельства, при которых участница протестов получила огнестрельное ранение в здании конгресса США, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:13

2021-01-07T01:13

2021-01-07T01:13

беспорядки в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Полиция Вашингтона расследует обстоятельства, при которых участница протестов получила огнестрельное ранение в здании конгресса США, заявил в среду журналистам глава полиции Роберт Конти.Ранее сообщалось, что ранение получила женщина, она в тяжелом состоянии. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/ssha-1592181903.html

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сша

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2021

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире