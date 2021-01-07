https://ria.ru/20210107/vashington-1592182030.html
Полиция Вашингтона расследует, как была ранена протестующая в конгрессе
Полиция Вашингтона расследует, как была ранена протестующая в конгрессе
Полиция Вашингтона расследует обстоятельства, при которых участница протестов получила огнестрельное ранение в здании конгресса США, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:13
2021-01-07T01:13
2021-01-07T01:13
беспорядки в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Полиция Вашингтона расследует обстоятельства, при которых участница протестов получила огнестрельное ранение в здании конгресса США, заявил в среду журналистам глава полиции Роберт Конти.Ранее сообщалось, что ранение получила женщина, она в тяжелом состоянии. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/ssha-1592181903.html
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