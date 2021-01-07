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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html
Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне
Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне
Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:01
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беспорядки в вашингтоне
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сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith &amp; Wesson.Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне

01:01 07.01.2021
 
© REUTERS / Jim UrquhartСторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jim Urquhart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith & Wesson.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Полицейские в здании конгресса США - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
00:42Беспорядки в Вашингтоне
СМИ: в центре Вашингтона нашли два взрывных устройства
 
Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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