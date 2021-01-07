https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html

Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне

Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне

Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:01

2021-01-07T01:01

2021-01-07T01:01

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith & Wesson.Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире