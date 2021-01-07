https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html
Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне
Акции ряда оружейных компаний в США выросли из-за событий в Вашингтоне
Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:01
2021-01-07T01:01
2021-01-07T01:01
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
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в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Акции ряда американских компаний, производящих оружие, сильно выросли до фоне событий в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.Согласно данным торгов, наблюдается, в частности, рост акций таких компаний, как Sturm Ruger и Smith & Wesson.Ранее протестующие, собравшиеся в столице США Вашингтоне в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах демократа Джозефа Байдена. В Вашингтоне объявили о введении комендантского часа. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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