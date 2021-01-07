https://ria.ru/20210107/vashington-1592178251.html
CNN: протестующие планируют оставаться в здании Капитолия США всю ночь
CNN: протестующие планируют оставаться в здании Капитолия США всю ночь
Протестующие в Вашингтоне, которые ворвались в здание Капитолия, планируют оставаться там всю ночь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:43
2021-01-07T00:43
2021-01-07T01:52
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592175812_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f1b74883d93e32a09fe9235130b991f7.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Протестующие в Вашингтоне, которые ворвались в здание Капитолия, планируют оставаться там всю ночь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Их цель - оставаться в Капитолии всю ночь", - приводит телеканал слова источника.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на президентских выборах Джо Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592175812_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e6d9963a42724044028a1a4880e14801.jpg
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
2021-01-07T00:43
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире