https://ria.ru/20210107/vashington-1592178251.html

CNN: протестующие планируют оставаться в здании Капитолия США всю ночь

CNN: протестующие планируют оставаться в здании Капитолия США всю ночь

Протестующие в Вашингтоне, которые ворвались в здание Капитолия, планируют оставаться там всю ночь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:43

2021-01-07T00:43

2021-01-07T01:52

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Протестующие в Вашингтоне, которые ворвались в здание Капитолия, планируют оставаться там всю ночь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Их цель - оставаться в Капитолии всю ночь", - приводит телеканал слова источника.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на президентских выборах Джо Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html

вашингтон (город)

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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде 2021-01-07T00:43 true PT0M41S

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире