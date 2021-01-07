https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html
СМИ: в центре Вашингтона нашли два взрывных устройства
СМИ: в центре Вашингтона нашли два взрывных устройства
Два взрывных устройства обезврежены в центре Вашингтона, одно из них - в комплексе зданий Капитолия, сообщил CNN со ссылкой на представителя федеральных... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:42
2021-01-07T00:42
2021-01-07T00:48
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Два взрывных устройства обезврежены в центре Вашингтона, одно из них - в комплексе зданий Капитолия, сообщил CNN со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.По словам источника телеканала, второе устройство нашли в здании Национального комитета Республиканской партии.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена. В результате столкновений пострадали как минимум пять человек, один из них находится в критическом состоянии.Действующий глава государства Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден призвали протестующих разойтись.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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