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Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время
Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:48
2021-01-07T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
египет
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани порталу Akhbar el-Youm.Ранее министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины "Синофарм" от коронавируса, страна уже получила первую партию данной вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, египет

Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время

16:48 07.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани порталу Akhbar el-Youm.
"(Производитель - ред.) российской вакцины "Спутник" передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте", - заявил помощник министра.
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Ранее министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины "Синофарм" от коронавируса, страна уже получила первую партию данной вакцины.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Египет
 
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