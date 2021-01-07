Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани порталу Akhbar el-Youm.
"(Производитель - ред.) российской вакцины "Спутник" передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте", - заявил помощник министра.
Ранее министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины "Синофарм" от коронавируса, страна уже получила первую партию данной вакцины.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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