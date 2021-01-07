https://ria.ru/20210107/vaktsina-1592256212.html

Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время

Египет может начать испытания вакцины "Спутник V" в ближайшее время

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:48

2021-01-07T16:48

2021-01-07T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

египет

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" могут начаться в Египте в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани порталу Akhbar el-Youm.Ранее министерство здравоохранения Египта одобрило использование китайской вакцины "Синофарм" от коронавируса, страна уже получила первую партию данной вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/lokdaun-1592253543.html

египет

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2021

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коронавирус covid-19, египет