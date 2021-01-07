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В горах природного парка "Ергаки" туристка умерла от остановки сердца
В горах природного парка "Ергаки" туристка умерла от остановки сердца
Туристка из Екатеринбурга погибла от остановки сердца в горах природного парка "Ергаки", спасатели эвакуировали группу, с которой она передвигалась, сообщается... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:50
2021-01-07T16:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
екатеринбург
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 янв – РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга погибла от остановки сердца в горах природного парка "Ергаки", спасатели эвакуировали группу, с которой она передвигалась, сообщается на сайте управления МЧС Хакасии."Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке "Ергаки". При помощи вертолета была эвакуирована группа туристов, совершавшая переход по хребту "Арадан". Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке "Ергаки", в районе перевала "Прогресс" терпит бедствие группа туристов из города Екатеринбург. По предварительным данным у одной участницы группы, женщины 1969 года рождения произошла остановка сердца", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов. По информации старшего туристической группы, женщина почувствовала себя плохо, ее смогли довести до лагеря, однако через полтора часа у нее остановилось сердце. Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов.
https://ria.ru/20210107/obrushenie-1592202249.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, екатеринбург, происшествия

В горах природного парка "Ергаки" туристка умерла от остановки сердца

16:50 07.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкОйское озеро в Красноярском крае
Ойское озеро в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 7 янв – РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга погибла от остановки сердца в горах природного парка "Ергаки", спасатели эвакуировали группу, с которой она передвигалась, сообщается на сайте управления МЧС Хакасии.
"Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке "Ергаки". При помощи вертолета была эвакуирована группа туристов, совершавшая переход по хребту "Арадан". Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке "Ергаки", в районе перевала "Прогресс" терпит бедствие группа туристов из города Екатеринбург. По предварительным данным у одной участницы группы, женщины 1969 года рождения произошла остановка сердца", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов. По информации старшего туристической группы, женщина почувствовала себя плохо, ее смогли довести до лагеря, однако через полтора часа у нее остановилось сердце. Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайЕкатеринбургПроисшествия
 
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