https://ria.ru/20210107/turistka-1592257176.html

В горах природного парка "Ергаки" туристка умерла от остановки сердца

В горах природного парка "Ергаки" туристка умерла от остановки сердца

Туристка из Екатеринбурга погибла от остановки сердца в горах природного парка "Ергаки", спасатели эвакуировали группу, с которой она передвигалась, сообщается... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:50

2021-01-07T16:50

2021-01-07T16:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572361570_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_db4e30f548cc742376eaaa46ebcf731c.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 янв – РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга погибла от остановки сердца в горах природного парка "Ергаки", спасатели эвакуировали группу, с которой она передвигалась, сообщается на сайте управления МЧС Хакасии."Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке "Ергаки". При помощи вертолета была эвакуирована группа туристов, совершавшая переход по хребту "Арадан". Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке "Ергаки", в районе перевала "Прогресс" терпит бедствие группа туристов из города Екатеринбург. По предварительным данным у одной участницы группы, женщины 1969 года рождения произошла остановка сердца", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей, из Абакана был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей. Несмотря на густую растительность, пилотам удалось посадить машину достаточно близко к лагерю туристов. По информации старшего туристической группы, женщина почувствовала себя плохо, ее смогли довести до лагеря, однако через полтора часа у нее остановилось сердце. Маршрут был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. По данным синоптиков, в эти дни в данной местности ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов.

https://ria.ru/20210107/obrushenie-1592202249.html

красноярский край

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, екатеринбург, происшествия