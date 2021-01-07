Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Глава американского минфина Стивен Мнучин, которого считают одним из наиболее лояльных действующему президенту Дональду Трампу членов администрации США, назвал действия его сторонников у Капитолия абсолютно неприемлемыми..
"Произошедшее минувшей ночью насилие абсолютно неприемлемо. Эти действия должны прекратиться. Наши демократические институты крепки уже долгое время. Наша демократия восторжествует, наши институты останутся сильными. Сейчас настало время для всей нации объединиться и начать уважать демократический процесс в США", - цитирует CNN главу минфина, который заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг в Иерусалиме.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.