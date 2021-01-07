Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми

"Произошедшее минувшей ночью насилие абсолютно неприемлемо. Эти действия должны прекратиться. Наши демократические институты крепки уже долгое время. Наша демократия восторжествует, наши институты останутся сильными. Сейчас настало время для всей нации объединиться и начать уважать демократический процесс в США", - цитирует CNN главу минфина, который заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг в Иерусалиме.