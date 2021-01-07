https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html
Эксперт рассказал, может ли Трамп сорвать инаугурацию Байдена
Эксперт рассказал, может ли Трамп сорвать инаугурацию Байдена
Дональд Трамп юридически уже проиграл схватку за пост президента США и не сможет сорвать инаугурацию Джо Байдена, но может устроить скандал, например,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:51
2021-01-07T12:51
2021-01-07T12:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дональд Трамп юридически уже проиграл схватку за пост президента США и не сможет сорвать инаугурацию Джо Байдена, но может устроить скандал, например, отказавшись признавать итоги выборов, но это лишь пиар с прицелом на выборы-2024, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.По его прогнозу, Трампу остается только скандалить, радуя свой электорат и зарабатывая очки для участия в выборах 2024 года."Он может на инаугурации ещё раз отказаться признавать результаты выборов, но это будет всего лишь риторика или провокация, направленная на его электорат и для того, чтобы пощекотать нервы демократам. Не стоит забывать, что Трамп по сути уже сейчас начал свою президентскую кампанию-2024", - считает эксперт.Эксперт отметил, что в этой же предвыборной логике, как ни странно это звучит сразу после окончания предыдущих выборов, лежат и действия демократов. Например, импичмент, которым они грозят Трампу, юридического смысла уже не имеет, так как его полномочия и так заканчиваются, но зато это был бы удар по его имиджу.Аналогично демократы могут пытаться вести уголовное преследование Трампа, в том числе за "российское досье", а также расследование о его предполагаемых финансово-экономических преступлениях. Что касается беспорядков 6 января, то Трампа вряд ли можно привлечь за их организацию - прямых призывов в соцсетях он не делал, заявил Кошкин. Трамп, в свою очередь, от всех юридических неприятностей будет отбиваться, а демократы - всячески вредить его репутации.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дональд Трамп
юридически уже проиграл схватку за пост президента США
и не сможет сорвать инаугурацию Джо Байдена
, но может устроить скандал, например, отказавшись признавать итоги выборов, но это лишь пиар с прицелом на выборы-2024, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
"На данном этапе уже поздно (Трампу) брать реванш. Юридически Трамп уже проиграл. Коллегия выборщиков уже 14 декабря утвердила результаты выборов, выпустила так называемый сертификат, в котором указаны имена выборщиков и имена кандидатов, за которых они проголосовали. Победил Байден. Это указано в сертификате, который далее пойдёт в национальные архивы и станет частью американской политической истории, и оспорить это будет проблематично на данном этапе", - заявил РИА Новости Кошкин.
По его прогнозу, Трампу остается только скандалить, радуя свой электорат и зарабатывая очки для участия в выборах 2024 года.
"Он может на инаугурации ещё раз отказаться признавать результаты выборов, но это будет всего лишь риторика или провокация, направленная на его электорат и для того, чтобы пощекотать нервы демократам. Не стоит забывать, что Трамп по сути уже сейчас начал свою президентскую кампанию-2024", - считает эксперт.
Эксперт отметил, что в этой же предвыборной логике, как ни странно это звучит сразу после окончания предыдущих выборов, лежат и действия демократов. Например, импичмент, которым они грозят Трампу, юридического смысла уже не имеет, так как его полномочия и так заканчиваются, но зато это был бы удар по его имиджу.
Аналогично демократы могут пытаться вести уголовное преследование Трампа, в том числе за "российское досье", а также расследование о его предполагаемых финансово-экономических преступлениях. Что касается беспорядков 6 января, то Трампа вряд ли можно привлечь за их организацию - прямых призывов в соцсетях он не делал, заявил Кошкин. Трамп, в свою очередь, от всех юридических неприятностей будет отбиваться, а демократы - всячески вредить его репутации.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.