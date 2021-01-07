Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/tramp-1592211398.html
В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:24
2021-01-07T10:30
выборы президента сша — 2020
антон горелкин
дональд трамп
госдума рф
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592207981_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_d4016bb323ec72de99216d522456fd27.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с беспорядками и отметил, что ситуация еще раз показала силу социальных сетей как инструмента воздействия на людей.Парламентарий убежден, что если бы у Трампа не было независимого доступа к огромной аудитории, данная ситуация не произошла бы.По его мнению, ситуация еще раз доказывает, что соцсети должны работать по строгим правилам в рамках закона, так как "абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592201882.html
https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592207981_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_8a89986a955a6ca679c4a3956639560d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон горелкин, дональд трамп, госдума рф, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

10:24 07.01.2021 (обновлено: 10:30 07.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с беспорядками и отметил, что ситуация еще раз показала силу социальных сетей как инструмента воздействия на людей.

"События в США в очередной раз показывают силу социальных сетей как инструментов воздействия на массы. Я думаю, ни одно крупное СМИ в США не согласилось бы в эти дни публиковать заявления Трампа о краже голосов. Но несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий", - написал Горелкин в Telegram.

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
07:36Беспорядки в Вашингтоне
Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
Парламентарий убежден, что если бы у Трампа не было независимого доступа к огромной аудитории, данная ситуация не произошла бы.

"Хотя Трамп напрямую не призывал к штурму, его аккаунты в Facebook и Twitter заблокированы. И это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам", - добавил Горелкин.

По его мнению, ситуация еще раз доказывает, что соцсети должны работать по строгим правилам в рамках закона, так как "абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов".
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
07:15Беспорядки в Вашингтоне
Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Выборы президента США — 2020Антон ГорелкинДональд ТрампГосдума РФДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:56Министр обороны Латвии будет исполнять обязанности главы Минздрава
15:55Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
15:50"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США
15:47СМИ: четыре сотрудника Белого дома подали в отставку после протестов
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
Лента новостейМолния