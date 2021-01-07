В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
10:24 07.01.2021 (обновлено: 10:30 07.01.2021)
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с беспорядками и отметил, что ситуация еще раз показала силу социальных сетей как инструмента воздействия на людей.
"События в США в очередной раз показывают силу социальных сетей как инструментов воздействия на массы. Я думаю, ни одно крупное СМИ в США не согласилось бы в эти дни публиковать заявления Трампа о краже голосов. Но несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий", - написал Горелкин в Telegram.
Парламентарий убежден, что если бы у Трампа не было независимого доступа к огромной аудитории, данная ситуация не произошла бы.
По его мнению, ситуация еще раз доказывает, что соцсети должны работать по строгим правилам в рамках закона, так как "абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.