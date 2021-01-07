https://ria.ru/20210107/tramp-1592211398.html

В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

В Госдуме поддержали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:24

2021-01-07T10:24

2021-01-07T10:30

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антон горелкин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter в связи с беспорядками и отметил, что ситуация еще раз показала силу социальных сетей как инструмента воздействия на людей.Парламентарий убежден, что если бы у Трампа не было независимого доступа к огромной аудитории, данная ситуация не произошла бы.По его мнению, ситуация еще раз доказывает, что соцсети должны работать по строгим правилам в рамках закона, так как "абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592201882.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html

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антон горелкин, дональд трамп, госдума рф, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире